Zacięta walka w półfinale. W meczu o brąz Polacy zagrają z Francuzami

16.09 | Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Czechami 3:0 (25:18, 25:12, 25:15) w swoim trzecim meczu grupy D mistrzostw Europy i są niemal pewni awansu do 1/8 finału. We wtorek biało-czerwoni, którzy mają na koncie komplet zwycięstw, zmierzą się w Amsterdamie z Czarnogórą.

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

W ćwierćfinale Francuzi, współgospodarze imprezy, rozbili Włochów 3:0. Większe kłopoty z awansem mieli Serbowie. Oni potrzebowali tie-breaka, żeby wyeliminować Ukrainę, nienależącą nawet do europejskiej czołówki.



Najpierw Ankara, teraz Lublana. Siatkarze jak siatkarki, ugotowani w rozgrzanej hali Reprezentacje... czytaj dalej » W piątkowy wieczór w Paryżu Trójkolorowi od razu przejęli inicjatywę. Szybko zablokowali najgroźniejszą strzelbę przeciwnika Aleksandara Atanasijevicia. Gospodarze zyskali przewagę, której długo pilnowali, choć pod koniec seta omal jej nie roztrwonili. Ostatecznie zwyciężyli 25:23.

Nieudana pogoń

W drugiej partii role zupełnie się odwróciły. To bałkańska drużyna całkowicie zdominowała Francuzów. Było już 19:12, później 24:18. Wygrana była więc kwestią czasu, ale zupełnie niespodziewanie zawodnicy Laurenta Tilliego zaczęli seryjnie zdobywać punkty. Prawie dopadli Serbów, ale błąd przy zagrywce popełnił Julien Lyneel i ocalił rywala (25:23).



Serbowie, mimo wygranej końcówki, nie potrafili się otrząsnąć. W trzecim secie musieli gonić, ale jak w końcu wzięli się do pracy, prowadzili 20:17. Wymiany były długie, wręcz wyniszczające. Gdy potężnie zbił Earvin N'Gapeth, największy francuski gwiazdor, zrobiło się tylko 22:21 dla Serbów. Ale znów zaczął szaleć Atanasijević i to on był bohaterem zwycięstwa do 21.



Jedna akcja, oczywisty błąd sędziego. Wtedy gra Polaków runęła jak domek z kart Przez turniej... czytaj dalej » Francuzi, choć pod ścianą, znów zaczęli grać z rozmachem. Wychodziło im wszystko, więc błyskawicznie zwyciężyli 25:17.

Po ośmiu latach znów w finale

Siatkówka bywa przewrotna. Wystarczy moment i obraz gry zmienia się diametralnie. Serbowie tie-break rozpoczęli od 5:0, zatrzymując m.in. N'Gapetha. Francuski przyjmujący się zaciął, a piłki po drugiej stronie zbijał Atanasijević. 15:7. To był popis gości.



W ten sposób Serbowie mogą powtórzyć sukces z 2011 roku, gdy sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny na Starym Kontynencie. W niedzielnym finale w Paryżu zmierzą się z rewelacyjną Słowenią.



Dzień wcześniej, w spotkaniu o brązowy medal, Francuzi zagrają z Polską. Początek o godz. 18.00. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Wyniki 1/2 finału mistrzostw Europy:

piątek, Paryż

Francja - Serbia 2:3 (25:23, 23:25, 21:25, 25:17, 7:15)



czwartek, Lublana

Polska - Słowenia 1:3 (23:25, 26:24, 22:25, 23:25)

Program:

sobota, Paryż

mecz o 3. miejsce: Polska - Francja (18.00)



niedziela, Paryż

finał: Serbia - Słowenia (17.30)