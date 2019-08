Trener zrobił "skośne oczy". Rosyjski związek przeprasza

Koreańska agencja prasowa Yonhap poinformowała, że tamtejszy związek siatkarski (KVA) zamierza złożyć zażalenie do Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i będzie domagał się ukarania asystenta selekcjonera Wadima Pankowa.

O co dokładnie chodzi? Rosjanki wygrały w ostatnim meczu grupy E w rozgrywanym w Kaliningradzie turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Choć pierwsze dwa sety poszły na konto zawodniczek Korei Południowej, to kolejne dwie partie i tie-break (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11) padły łupem siatkarek Sbornej. Po spotkaniu Busato wykonał gest, który w Korei odebrano za rasistowski.

Tylko się cieszył

- Nie chciałem nikogo urazić. Ja tylko cieszyłem się, że pojedziemy na igrzyska w Japonii. Nie miałem na celu drwić z Koreanek. Mam wielki szacunek dla koreańskiego zespołu, tamtejszej federacji i kibiców, źle mnie zrozumiano – tłumaczył się Włoch w rozmowie z agencją RIA Novosti.

- Kiedy Rosja awansowała na igrzyska w Brazylii, to również cieszyłem się, tańcząc sambę. Szanuję wszystkie nacje. Mam duże doświadczenie, sześciokrotnie byłem na igrzyskach, nigdy nie było względem mnie jakichkolwiek uwag – podkreślił.



Za ten gest Sergio Busato, obecnie asystent trenera rosyjskich siatkarek, zostal oskarżony przez Koreańczyków o rasizm, zlożyli skargę do FIVB. Zdjęcie zrobiono w Kaliningradzie po meczu Ros-Korea Płd, podczas kwalifikacji olimpijskich. pic.twitter.com/meTjLEdTGb — Joanna Wyrostek (@JoannaWyrostek) 7 sierpnia 2019





Przeproszą, ale kary nie będzie

Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej przeprosiła swoich odpowiedników z Korei, jednak nie zamierza wyciągnąć konsekwencji wobec Busato. Nie wiadomo, jak na całe zamieszanie zareaguje FIVB.

- Wszyscy jesteśmy rozczarowani, Busato również. Nasze przeprosiny na tym się nie kończą, ale nie chcemy nawet podejmować tematu potencjalnej kary dla szkoleniowca – powiedział agencji TASS sekretarz generalny RVF, Aleksander Jaremienko.

- Sprawa, na którą zwrócili uwagę nasi rywale, jest bez wątpienia bardzo nieprzyjemna. Jednak Sergio haruje dla dobra rosyjskiej siatkówki od 20 lat. Zawsze był i nadal jest bardzo inteligentnym facetem. Powiedział już, że nie chciał nikogo urazić. Zrobił to, co zrobił, ponieważ był szczęśliwy i emocje wzięły górę. Chciał tylko pokazać, że zespół jedzie do Japonii na igrzyska – Jeramienko wziął w obronę szkoleniowca.

Koreańczycy nie odpuszczą

Agencja Yonhap przypomina, że do niemal identycznego zdarzenia doszło w trakcie meczu piłkarskiego w listopadzie 2017 roku. Wówczas FIFA ukarała kolumbijskiego pomocnika Edwina Cardonę, który wykonał ten sam gest w spotkaniu z Koreą Południową. Wówczas został zawieszony na pięć meczów w barwach reprezentacji.

- Chcemy uzyskać potwierdzenie, czy takie zachowanie podlega karze FIVB. Podjęliśmy takie działania, by nie doszło do takiego zdarzenia w przyszłości – brzmi stanowisko koreańskiej federacji.