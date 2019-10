Sensacja w Pucharze Świata. Rosjanie polegli w meczu z autsajderem

Nasi siatkarze na mistrzostwach Europy pokazali, że są w formie. Aż szkoda, że to nie był finał. Polacy pokonali 3:0 reprezentację Francji w miejscu o trzecie miejsce i zdobyli brązowy medal.

16.09 | Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Czechami 3:0 (25:18, 25:12, 25:15) w swoim trzecim meczu grupy D mistrzostw Europy i są niemal pewni awansu do 1/8 finału. We wtorek biało-czerwoni, którzy mają na koncie komplet zwycięstw, zmierzą się w Amsterdamie z Czarnogórą.

11.08 | Polscy siatkarze zapewnili sobie w Gdańsku zwycięstwo w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym i wywalczyli awans do przyszłorocznych igrzysk. Przepustkę do Tokio biało-czerwonym dało wygranie drugiego seta w niedzielnym meczu ze Słoweńcami.

04.10.2019 l Nie tylko polscy siatkarze muszą w piątek przełknąć gorycz porażki. W rozgrywanym w Japonii Pucharze Świata przegrali też Rosjanie. I to sensacyjnie, bo ich pogromcami okazali się Australijczycy, którzy wygrali 3:2.

Puchar Świata to najtrudniejsza impreza na świecie - to stwierdzenie w środowisku siatkarskim powtarzane jest jak mantra. Krzty przesady w tym nie ma, bo w turnieju grają po dwie najlepsze ekipy z każdego z kontynentów, a do tego tempo jest mordercze. W ciągu ledwie dwóch tygodni trzeba wyjść na boisko aż 11 razy.

W takim systemie niespodzianki są nieuniknione.

Popisowy tie-break

W piątek Rosjanie rywali z Antypodów mieli po prostu zmieść z parkietu. Byli murowanymi faworytami, a osiągnięć obu ekip nawet nie ma co zestawiać. W ostatnich latach starcia tych drużyn to pojedynki Dawida z Goliatem. Sport, a już szczególnie Puchar Świata, uczy jednak pokory i zawodnicy trenera Tuomasa Samelvuo boleśnie się o tym przekonali.

Puchar Świata nie zwalnia tempa. W sobotę Polacy zagrają z Argentyną O porażce z USA... czytaj dalej » Niemający nic do stracenia Australijczycy zaczęli bardzo odważnie. Szybko wyszli na prowadzenie i ani myśleli zwalniać tempa. Finał był taki, że pierwszy set skończył się prawdziwym siatkarskim laniem. Skazywani na pożarcie siatkarze Marka Lebiediewa wygrali bardzo pewnie do 16.

Później, na mniej więcej godzinę, wszystko wróciło do normy. Rosjanie złapali lepszy rytm i, choć wciąż nie grali na swoim poziomie, zdołali zapisać na swoim koncie dwa kolejne sety. Wydawało się, że na tym etapie przełamali ambitnych rywali i spokojnie dograją mecz, zgarniając trzy punkty.

Tyle, że Australijczycy mieli inne plany. Walczyli na tyle zawzięcie, że zdołali doprowadzić do tie-breaka, a ten był już ich popisem. Zaczęło się od 5:0, po czym Rosjanie spuścili głowy.

Zwycięzcy tegorocznej Ligi Narodów zanotowali tym samym pierwszą porażkę w Pucharze Świata. Z kolei Australijczycy cieszą się z pierwszej wygranej.

W piątek pierwszej porażki doznali też Polacy, od których lepsi okazali się Amerykanie.

Rosja - Australia 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15)

Wyniki piątkowych meczów w Pucharze Świata:

Iran - Kanada 3:1

Argentyna - Włochy 2:3

Rosja - Australia 2:3

Polska - USA 1:3

Brazylia - Egipt 3:1

Japonia - Tunezja