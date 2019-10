Siatkarze wrócili do kraju. "Sezon był znakomity, a następny będzie jeszcze lepszy"

15.10.2019 l Jak kończyć wielką siatkarską imprezę, to właśnie w takim stylu. Polacy nie mieli w Hiroszimie żadnych problemów z Iranem, wygrali 3:0 i zapewnili sobie srebrne medale Pucharu Świata. Wcześniej triumf w całej imprezie zagwarantowali sobie Brazylijczycy.

Biało-Czerwoni we wtorek ograli Iran 3:0 i kilka godzin później odebrali srebrne medale Pucharu Świata. Po krótkim świętowaniu ruszyli w podróż do Polski. Niektórych nie było w kraju ponad miesiąc, ponieważ prosto z Paryża, gdzie grali o trzecie miejsce w mistrzostwach Europy, od razu udali się do Japonii. Druga grupa poleciała tam z Polski, przed zakończeniem turnieju o prymat na starym Kontynencie.

Bieniek: możemy skupić się na grze w klubach

Na warszawskim Okęciu Polacy lądowali w trzech grupach. W pierwszej m.in. Paweł Zatorski, Aleksander Śliwka i Artur Szalpuk. W drugiej Norbert Huber i Łukasz Kaczmarek, a w trzeciej Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga oraz Karol Kłos.



Jest i trzecia grupa medalistów Świata 2019. Witamy w kraju reprezentantów Polski. pic.twitter.com/yLtNhyjMZg — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) October 16, 2019

Na zmęczonych medalistów czekała garstka kibiców, którzy nagrodzili ich brawami. Z gratulacjami, jako jeden z pierwszych, pospieszył prezes polskiego związku Jacek Kasprzyk. Czek, medale i jedna indywidualna nagroda. Łup Pucharu Świata już w rękach Polaków Puchar Świata... czytaj dalej »

- W Japonii nasza reprezentacja odniosła wspaniały sukces. Cały sezon był znakomity w wykonaniu polskiego zespołu. Wywalczyliśmy awans olimpijski, były jeszcze medale w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy oraz Letniej Uniwersjadzie, o czym też trzeba pamiętać. Trener Vital Heynen wypróbował dużą grupę zawodników. Myślę, że żaden kraj na świecie nie ma tak szerokiej kadry - podkreślił szef związku.

Biało-Czerwoni rozegrali w tym sezonie aż 42 mecze, nie licząc spotkań towarzyskich. - Teraz możemy skupić się na grze w klubach, nie musimy występować w turnieju kontynentalnym w Berlinie - przyznał Mateusz Bieniek.

Nie muszą, bo przepustki do Japonii na igrzyska olimpijskie już mają. Do Azji wrócą za niecały rok. - Ten sezon był znakomity, ale następny będzie jeszcze lepszy - stwierdził Leon.