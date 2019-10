Wojna nerwów z Amerykanami. Pierwsza porażka Polaków w Pucharze Świata

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - USA W EUROSPORT.PL

Trener Vital Heynen na Amerykanów, triumfatorów poprzedniej edycji, rzucił brązowych medalistów mistrzostw Europy. W poprzednich meczach - z Tunezją (3:0) i Japonią (3:1) - korzystał głównie z usług rezerwowych, zawodników rywalizujących o miejsce w reprezentacji oraz Bartosza Kurka, który wrócił do drużyny po kontuzji.

Kurek i Leon na boisku

Japonia nie postawiła się Polakom. Kurek wrócił i był najskuteczniejszy Polska wygrała z... czytaj dalej » Właśnie występ Kurka i Wilfredo Leona był najbardziej oczekiwany, ale ten pierwszy usiadł na ławce rezerwowych. Pojawił się na boisku dopiero pod koniec pierwszego seta, gdy Polacy byli już w tarapatach. Wcześniej mistrzowie świata toczyli wyrównany bój z ekipą USA. Jeśli prowadzili, to maksymalnie z dwupunktową przewagą.



Amerykanie na więcej nie pozwolili, a sami wykorzystali moment słabości Biało-Czerwonych. Po kontrze atakującego Matthew Andersona wygrywali 15:14. Po chwili już 19:16, bo ze środka piłkę zbił Max Holt. Siatkarze trenera Johna Sperawa w ataku byli bardziej wydajni (18-12), więc pewnie zwyciężyli 25:19.



Drugą partię Polacy zaczęli z rozmachem. W końcu zdobyli punkt blokiem - Mateusz Bieniek zatrzymał Andersona i było 5:2. Zaraz huknął Leon, pokazując moc. Z przewagi niedługo nic nie zostało. Amerykanie znów dopadli Biało-Czerwonych, popełniających z czasem coraz więcej błędów. Szalpuk nie trafił w boisko, Leon psuł zagrywki, a i też odbijał się od bloku. Wejście Kurka również nic nie zmieniło.



After a slow start in 2nd set, USA put some pressure and won 25-20 vs Poland . Look at this roof by @MaxwellHolt.

USA leads 2-0.#FIVBWorldCup LIVE https://t.co/RQp8h4Ny7A

Info https://t.co/qYqciGmZ1t#Volleyball@usavolleyball@PolskaSiatkowkapic.twitter.com/yevc81r7S6 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 4, 2019



Trzeci set był inny niż pozostałe. Drużyna USA od początku przejęła inicjatywę, m.in. zatrzymując ataki Bieńka i Kurka. Później gra się wyrównała. Polacy, będąc pod ścianą, nie pękli w emocjonującej końcówce. Po błędzie Micaha Christensona asa serwisowego - na 26:24 - posłał Bieniek.

Walka na całego

Polakom groził pierwszy od lipca 2018 roku mecz bez choćby jednego wygranego seta. Wówczas ulegli - a jakże - Amerykanom w Lidze Narodów.



Stayin’ alive

Poland fights back and win 3rd set 26-24 over USA .

The Americans are ahead 2-1.#FIVBWorldCup LIVE & replays https://t.co/RQp8h4Ny7A

All info https://t.co/qYqciGmZ1t#Volleyball#InGame@usavolleyball@PolskaSiatkowkapic.twitter.com/DsBdWUqJpZ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 4, 2019



Ale w Fukuoce walka trwała w najlepsze. Punkt za punkt, atak za atakiem. Przede wszystkim trwał pasjonujący pojedynek Leona i Andersona, zdecydowanie najskuteczniejszych w swoich zespołach.

Polacy dali lekcję siatkówki. Pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata Tylko w jednym... czytaj dalej » Kolejna wojna nerwów zbliżała się nieuchronnie. Anderson obił piłkę po rękach Kurka i była pierwsza piłka meczowa. Polaków ocalił jeszcze rezerwowy Bartosz Kwolek. Obie ekipy grały na całego, bez kalkulacji. Więcej zimnej krwi zachowali jednak Amerykanie, a mecz zakończył po kontrze Anderson.

Atakujący z USA zdobył łącznie 19 punktów. Tyle samo po drugiej stronie siatki uzbierał Leon.

Następnym rywalem Polaków będą w sobotę Argentyńczycy.

Nie walczą o igrzyska

Puchar Świata jest uznawany za najbardziej wymagający siatkarski turniej. W ciągu 15 dni drużyny narodowe rozegrają w Japonii po 11 spotkań systemem "każdy z każdym". Tegoroczna impreza nie daje możliwości wywalczenia awansu na igrzyska.

Reprezentacja Polski jest już pewna występu w Tokio.



Polska - USA 1:3 (19:25, 20:25, 26:24, 25:27)

WSZYSTKO O SIATKARSKIM PUCHARZE ŚWIATA 2019