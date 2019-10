Za Polakami drugi z 11 meczów. Trwa maraton w Pucharze Świata

11.08 | Polscy siatkarze zapewnili sobie w Gdańsku zwycięstwo w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym i wywalczyli awans do przyszłorocznych igrzysk. Przepustkę do Tokio biało-czerwonym dało wygranie drugiego seta w niedzielnym meczu ze Słoweńcami.

16.09 | Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Czechami 3:0 (25:18, 25:12, 25:15) w swoim trzecim meczu grupy D mistrzostw Europy i są niemal pewni awansu do 1/8 finału. We wtorek biało-czerwoni, którzy mają na koncie komplet zwycięstw, zmierzą się w Amsterdamie z Czarnogórą.

Puchar Świata to najbardziej wymagająca siatkarska impreza na świecie. W zawodach udział biorą mistrzowie świata (Polacy), gospodarze (Japonia) oraz po dwie najlepsze drużyny (na podstawie rankingu) z pięciu konfederacji. W ciągu 15 dni drużyny rozegrają zatem po 11 spotkań systemem każdy z każdym. Gra toczy się zatem niemal codziennie, a dochodzą do tego podróże, bo mecze rozgrywane są w różnych japońskich miastach.

Źródło: Yoan Valat / PAP / EPA Polacy z brązowymi medalami mistrzostw Europy

Heynen: za dwa miesiące ten medal będzie mnie cieszył Vital Heynen miał... czytaj dalej » Tegoroczny PŚ jest wyjątkowy. Od 1991 roku dwa lub trzy czołowe miejsca w imprezie dawały awans na igrzyska. Tym razem jest inaczej, bo światowa federacja (FIVB) zorganizowała w sierpniu turnieje kwalifikacyjne i większość biletów do Tokio jest już rozdana (Polacy mają awans). Stawką będą zatem "tylko" medale, nagrody pieniężne i prestiż.

PŚ siatkarzy - terminarz meczów Polaków:

Biało-Czerwoni swój udział w PŚ rozpoczęli we wtorek, 1 października. W Fukuoce pokonali Tunezję 3:0 (25:16, 25:23, 25:12).

Dzień później, również bez większych problemów, pokonali Japonię 3:1 (25:23, 25:17, 19:25, 25:17).

W Fukuoce Biało-Czerwoni zagrają jeszcze trzy spotkania, a na pozostałych sześć przeniosą się do Hiroszimy.

Terminarz meczów Polaków (godziny wg czasu polskiego):



Fukuoka



1 października, wtorek: Polska - Tunezja 3:0 (25:16, 25:23, 25:12)

2 października, środa: Polska - Japonia 3:1 (25:23, 25:17, 19:25, 25:17)

4 października, piątek: USA - Polska (8.00)

5 października, sobota: Polska - Argentyna (5.30)

6 października, niedziela: Włochy - Polska (5.30)



Hiroszima



9 października, środa: Polska - Rosja (8.00)

10 października, czwartek: Polska - Egipt (5.30)

11 października, piątek: Polska - Australia (5.30)

13 października, niedziela: Polska - Brazylia (8.00)

14 października, poniedziałek: Polska - Kanada (5.30)

15 października, wtorek: Polska - Iran (5.30)

PŚ siatkarzy - wyniki meczów Polaków:

Polska - Tunezja 3:0 (25:16, 25:23, 25:12)

Polska - Japonia 3:1 (25:23, 25:17, 19:25, 25:17)

USA - Polska

Polska - Argentyna

Włochy - Polska

Polska - Rosja

Polska - Egipt

Polska - Australia

Polska - Brazylia

Polska - Kanada

Polska - Iran

PŚ siatkarzy - tabela:

Puchar Świata siatkarzy 2019 - tabela # Kraj Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów Punkty 1. Brazylia 2 2

0 6-0 6

2. Polska 2

2

0 6-1 6

3. Egipt 2

2

0 6-2 6

4. Rosja 2

2

0 6-3 5

5. Argentyna 2

2

0 6-3 5

6. USA 2

1 1

5-4 4

7. Japonia 2

1

1 4-3 3

8. Kanada 2

0 2

2-6 1

9. Iran 2

0 2

2-6 0 10. Włochy 2

0 2

1-6 0 11. Australia 2

0 2

1-6 0 12. Tunezja 2

0 2

1-6 0

PŚ siatkarzy - skład Polaków:

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz, Fabian Drzyzga, Marcin Komenda



Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik, Rafał Szymura, Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka



Atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek, Maciej Muzaj



Środkowi: Norbert Huber, Bartłomiej Lemański, Michał Szalacha, Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski



Libero: Jakup Popiwczak, Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek

Brakuje złota

Polscy siatkarze występują w Pucharze Świata po raz siódmy, a prawo występu dało im zdobycie rok temu mistrzostwa świata. W rozpoczynającej się edycji celują w podium. Dotychczas udało im się trzykrotnie uplasować się w czołowej trójce, ale jeszcze nigdy nie triumfowali.



Drugie miejsce zajęli w pierwszej odsłonie tego turnieju - w 1965 roku w Warszawie. Na kolejne podium czekali aż do 2011 roku, kiedy ponownie byli drudzy. Ostatnia, 13. edycja, okazała się dla nich pechowa. Co prawda wywalczyli trzecią lokatę, ale była to pierwsza pozycja niedająca awansu na igrzyska. W tym roku impreza nie daje możliwości zdobycia przepustki do turnieju olimpijskiego.



Od 1977 roku PŚ organizuje Japonia. Cztery lata temu triumfowali Amerykanie.