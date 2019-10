Kurek lepszy w bloku niż ataku. Polscy siatkarze daleko w statystykach

TERMINARZ PUCHARU ŚWIATA 2019

Biało-Czerwoni po rozegraniu pięciu z 11 meczów mają na koncie cztery zwycięstwa i porażkę. Na ich niższe lokaty w statystykach wpływ może mieć fakt, że Vital Heynen sporo rotuje składem. Belgijski trener zabrał do Japonii aż 24 zawodników - jedenastu udało się do Azji prosto z mistrzostw Europy (dwunastym zawodnikiem z tego grona jest Michał Kubiak, który ma dołączyć do kadry w drugiej części imprezy), a pozostali dotarli do Kraju Kwitnącej Wiśni z Warszawy.

Przodują w drugiej dziesiąte

Najwyżej z Polaków został sklasyfikowany Drzyzga, który jest dziewiąty wśród rozgrywających. Poza nim na rozegraniu w ekipie mistrzów świata zaprezentowali się także Grzegorz Łomacz (14. miejsce) i Marcin Komenda (18.). W zestawieniu siatkarzy na tej pozycji liderem jak na razie jest Argentyńczyk Matias Sanchez.

Najlepszym blokującym w polskim zespole jest jak na razie... Bartosz Kurek. Atakujący, który osiem razy punktował w tym elemencie, ma średnią na seta 0,44, co daje mu 12. lokatę. O pięć pozycji niżej znajduje się zaś przyjmujący Wilfredo Leon, który zdobył w ten sposób sześć "oczek" - średnia 0,33.

Prowadzi rosyjski środkowy Iwan Jakowlew - 21 pkt i średnia 1,0.

Leon jest zaś najlepszym serwującym z Biało-Czerwonych. Pochodzący z Kuby gracz posłał sześć asów i ze średnią 0,33 na seta plasuje się na 13. pozycji. Najlepszy póki co jest Brazylijczyk Alan Souza, który zdobył 11 punktów bezpośrednio z zagrywki i ma średnią 0,65.

Wśród najlepiej punktujących Leon jest 19. Jego dorobek to 56 "oczek", z czego 44 zdobył atakiem i po sześć blokiem oraz z zagrywki. Na czele tu także jest Souza, który ma 81 pkt - 66 zdobytych atakiem, cztery blokiem i 11 za sprawą asów serwisowych.



Bartosz Kwolek zajmuje 18. miejsce wśród przyjmujących ze skutecznością 49,35 procent. Liderem jest Luke Perry - 75 proc. Australijski libero przoduje również w obronie - ma średnią 2,20 na seta. W drużynie mistrzów świata najwyżej, ale dopiero na 35. miejscu, jest Kurek - 0,94.

Najbardziej wartościowy zawodnik ubiegłorocznych mistrzostw świata zaś - ze skutecznością 40,58 procent - jest 28. w zestawieniu atakujących. Pierwsza lokata należy do Argentyńczyka Agustina Losera - 65,35 procent.

Kolejne spotkanie w Pucharze Świata Biało-Czerwoni rozegrają w środę z Rosją. Początek o godzinie 8 czasu polskiego. Relacja w eurosport.pl.