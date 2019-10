Nietypowy konkurs Heynena, oferuje medal Pucharu Świata. "Prześlijcie mi swoje historie"

6.10 | Polscy siatkarze pokonali w Fukuoce Włochów 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) w swoim piątym meczu Pucharu Świata. Biało-czerwoni, którzy mają na koncie cztery zwycięstwa i jedną porażkę, przeniosą się teraz do Hiroszimy, gdzie w środę zmierzą się z Rosjanami.

15.10.2019 l Jak kończyć wielką siatkarską imprezę, to właśnie w takim stylu. Polacy nie mieli w Hiroszimie żadnych problemów z Iranem, wygrali 3:0 i zapewnili sobie srebrne medale Pucharu Świata. Wcześniej triumf w całej imprezie zagwarantowali sobie Brazylijczycy.

48 meczów w pięć miesięcy. Szalony sezon polskich siatkarzy Wtorkowy mecz z... czytaj dalej » Polscy siatkarze zakończyli morderczy turniej w Japonii we wtorek. W swoim jedenastym meczu wygrali z Iranem 3:0 i zapewnili sobie drugie miejsce w Pucharze Świata, jedynie za Brazylią. W nagrodę otrzymali czek w wysokości 300 tysięcy dolarów i medale.

Heynen swój krążek, którego nomen nie odbierał w tym samym czasie co zawodnicy, postanowił podarować jednemu z kibiców.

"Kto poruszy mnie najmocniej"

"Tak, mam kolejny medal... srebrny w Pucharze Świata. Ale dlaczego nie miałby należeć do kogoś z was? Prześlijcie mi swoje historie, a bohater tej z nich, która poruszy mnie najmocniej, otrzyma mój medal" - napisał na Twitterze w piątkowy wieczór selekcjoner.

Tuż pod swoim wpisem zamieścił adres na który można przesyłać swoje propozycje: medalvitalny@gmail.com. Jest też oczywiście okazałe zdjęcie medalu.



Ogłoszenie szybko przypadło do gustu kibiców. "Jak ja Cię szanuję Vital!", "Najlepszy trener na świecie", "Mega szacun" - rozpływają się w komplementach nad Belgiem internauci w komentarzach. Wielu z nich proponuje też, by szkoleniowiec przekazał swój medal na aukcje dla potrzebujących.

Wcześniej jego medal zgarnął prezes

Co ciekawe, to nie pierwszy raz gdy Heynen postanowił oddać swój krążek. Rok temu, po wywalczeniu mistrzostwa świata, złoto przekazał prezesowi związku Jackowi Kasprzykowi. - Obiecałem medal. Oto on - powiedział, zaskakując wszystkich na konferencji prasowej.

Oprócz srebra Pucharu Świata, w zakończonym dopiero sezonie Biało-Czerwoni wywalczyli brązowy medal na mistrzostwach Europy oraz zagwarantowali sobie występ na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio.