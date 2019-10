Popis siatkarzy. Nie dali Włochom żadnych szans

TERMINARZ, WYNIKI, TABELA - WSZYSTKO O PUCHARZE ŚWIATA SIATKARZY

Heynen i Kurek nie panikują po porażce z USA. "To było jak mecz piłkarski, który ma dwie połowy" Polscy siatkarze... czytaj dalej » Zespół Vitala Heynena od początku kontrolował spotkanie z grającymi w nie do końca najsilniejszym składzie rywalami - do Japonii nie przylecieli m.in. Osmany Juantorena i Ivan Zaytsev.

Najpierw dwa pierwsze sety bez historii (oba wygrane do 18) i małe problemy dopiero w trzecim, w którym Włosi parokrotnie uciekli na dwa punkty przewagi. Wtedy serwisem przywoływali ich do porządku albo Wilfredo Leon, albo Bartosz Kurek.



Pod koniec partii polscy siatkarze dodali szczelny blok i wszystko wróciło do normy. Od stanu 18:17 nie oddali już prowadzenia i wygrali cały mecz choćby bez straty seta.



Biało-Czerwoni po pięciu kolejkach mają cztery zwycięstwa i zajmują 3. miejsce 12-zespołowej grupie. Na kolejne spotkania Pucharu Światu przeniosą się do Hiroszimy.



POLSKA - WŁOCHY 3:0 (25:18, 25:18, 25:22)

Polska: Leon (15), Śliwka (15), Kurek (11), Kłos (7), Kochanowski (4), Komeda (3), Zatorski (libero) oraz Muzaj (2), Szalpuk i Drzyzga

Włochy: Kooy (12), Cavuto (12), Candellaro (9), Nelli (6), Anzani (3), Sbertoli (1), Balaso (libero) oraz Pinali (2), Russo (2) i Antonov