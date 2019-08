Rewanż podrażnionych Włoszek. Trwa walka o zwycięstwo w grupie

1:1. Świetna postawa Polek w obronie, ale Włoszki wreszcie dobiły się do boiska.

18:23. Teraz to Włoszki notują kapitalną serię... As Sorokaite...

16:19. Drugi z rzędu bardzo pewny atak Kąkolewskiej, o to chodzi.

9:16. Wyglądało to wszystko bardzo efektownie, ale okazuje się, że piłka wylądowała minimalnie w aucie.

7:12. Kąkolewska ze środka. Szukamy powrotu do dobrej gry.

2:2. Egonu zmierzyła nasz blok. Bardzo efektownie, ale to tylko jeden punkt.

1:0. Alagierska znów zaczyna od bloku. Oby dalsza część seta też ułożyła się podobnie do pierwszego.

25:14. Egonu w aut! Co to był za set?!

22:13. As Kąkolewskiej. To jest DEMOLKA!

18:11. Jeszcze jeden as Smarzek! Jesteśmy blisko wygrania seta!

14:9. Kapitalna zagrywka i as Stysiak!

12:6. Identyczny atak po stronie Smarzek. Teraz to my mamy szczęście.

11:5. To samo robią Włoszki.

4:1. Pierwsze minuty należą do Alagierskiej. Kolejny punkt w ataku.

Ukraina pokonała 3:0 (25:22, 25:15, 25:20) Portugalię i tym samym zakończyła zmagania w #EuroVolleyW na miejscu grupy B Odliczamy do meczu Polska - Włochy! Wszystkie ręce na pokład! Do boju Dziewczyny!⚔️ #EuroVolleyW w Polsce patronuje @MSiT_GOV_PL pic.twitter.com/r58n7INcJM

W stosunku do wczorajszego, przegranego meczu 2:3 z Belgią, mamy jedną zmianę. Na środku Klaudia Alagierska zastąpi Zuzannę Efimienko-Młotkowską.

A co się musi stać, by Rosjanek uniknąć? Zwycięstwa 3:0 i 3:1 dają Polkom wygraną w grupie, ale i to nie jest najkorzystniejszy układ. W takim przypadku w 1/8 trafiamy na Hiszpanię, a na Rosję (jeśli upora się z Belgią) już w ćwierćfinale.