Heroiczna walka i zwycięstwo z Włoszkami. Siatkarki uniknęły Rosjanek

W pierwszym secie Polki zupełnie zaskoczyły Włoszki. Zaczęły od prowadzenia 3:0, a w kolejnych akcjach powiększały przewagę. Gospodynie skutecznie atakowały, funkcjonował też blok, a w ekipie z Italii zawodziła atakująca Paola Egonu.



Dreszczowiec Polek w mistrzostwach Europy. Marnowały piłki meczowe, przegrały z Belgią Reprezentacja... czytaj dalej » Ale największa gwiazda faworytek z czasem się rozkręciła. W drugiej partii role się odwróciły. Po nieudanym ataku Malwiny Smarzek-Godek, następnie Natalii Mędrzyk Włoszki wygrywały 10:5. Biało-Czerwone próbowały gonić i w końcu doprowadziły do stanu 18:19. I wtedy gra Polek zupełnie się zacięła, skończyło się porażką 25:19.

Podniosły się

W trzecim secie gospodynie zostały kompletnie rozbite, choć pierwsze piłki na to nie wskazywały. Później jednak do głosu - obok skutecznej Egonu - doszła przyjmująca Miriam Sylla. A Polki popełniały błędy w przyjęciu, Smarzek-Godek czy Magdalena Stysiak nie potrafiły przebić się przez blok rywalek.



Biało-Czerwone w kolejnej partii zmazały fatalne wrażenie. W decydujących momentach zachowały jeszcze zimną krew i doprowadziły do tie-breaku.



W nim raz prowadziły jedne, raz drugie. Przy wyniku 3:5 o czas poprosił trener Jacek Nawrocki. W następnej akcji Stysiak pomyliła się w ataku, choć za moment zrehabilitowała się, posyłając asa serwisowego.

Wytrzymały presję

Trwała walka punkt za punkt. Po sprytnej zagrywce środkowej Klaudii Alagierskiej Polki wygrywały 8:7. Zawodniczki z Italii były zszokowane. Egonu zaatakowała daleko poza boisko i zrobiło się 12:9. Biało-Czerwone, niesione dopingiem kibiców, szansy nie zmarnowały. Mecz zbiciem zakończyła Smarzek-Godek, a Nawrocki złapał się tylko za głowę.

Źródło: Newspix Malwina Smarzek-Godek zdobyła ostatni punkt dla Polek

W ten sposób Polki uciekły z trzeciego miejsca, skazującego na grę w 1/8 finału z mocnymi Rosjankami. W grupie B zajęły ostatecznie drugą lokatę, a to oznacza starcie z Hiszpankami (mecz w niedzielę w Łodzi). A Włoszki, które wygrały zmagania w naszej grupie, doznały pierwszej porażki w imprezie. Na początku fazy pucharowej zmierzą ze Słowaczkami.

Polska - Włochy 3:2 (25:14, 19:25, 13:25, 25:21, 15:12)

Polska: Joanna Wołosz, Klaudia Alagierska, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Natalia Mędrzyk, Malwina Smarzek-Godek – Maria Stenzel (libero) - Marlena Kowalewska, Martyna Łukasik, Martyna Grajber, Katarzyna Zaroślińska-Król, Paulina Maj-Erwardt (libero).

Włochy: Ofelia Malinov, Indre Sorokaite, Cristina Chirichella, Miriam Sylla, Raphaela Folie, Paola Egonu - Monica De Gennaro (libero) - Alessia Orro, Sylvia Nwakalor, Beatrice Parrocchiale, Anna Danesi, Lucia Bosetti (libero).