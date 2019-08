Mocarne Włoszki na drodze Polek. "To drużyna bez słabych punktów"

Polska - Słowenia 3:0 w ME siatkarek

Polska - Słowenia 3:0 w ME siatkarek

ME siatkarek. Polska - Belgia

ME siatkarek. Polska - Belgia

Zaliczane do grona faworytek mistrzostw Włoszki będą najbardziej wymagającym grupowym rywalem Biało-Czerwonych. Wicemistrzynie świata, obok Holandii jako jedyne nie straciły jeszcze w turnieju seta, wygrywając w łódzkiej Atlas Arenie kolejno z Portugalią, Ukrainą, Belgią i Słowenią.

"Odjechały innym"

Mistrzostwa Europy siatkarek. Tabela grupy Polek Polskie siatkarki... czytaj dalej » Polki po trzech zwycięstwach uległy w środę Belgijkom i spadły na trzecie miejsce w gr. B. Oznacza to, że w 1/8 finału mogą wpaść na Rosjanki.

Ich sytuację może poprawić wygrana z Italią, ale to zadanie wydaje się bardzo trudne. W składzie rywalek Biało-Czerwonych jest bowiem kilka gwiazd światowego formatu, m.in. atakująca Paola Egonu, środkowe Cristina Chirichella i Anna Danesi, czy przyjmująca Miriam Sylla.

- Wśród nich trudno znaleźć dziewczynę, która nie występowała w finale Ligi Mistrzów, czy nie ma międzynarodowego doświadczenia - przyznał trener polskiej kadry Jacek Nawrocki. - To drużyna bez słabych punktów. Włoszki, Serbki, Holenderki plus reprezentacje Rosji i Turcji to zespoły kompletne, które odjechały innym i żeby z nimi wygrywać trzeba grać na maksimum swoich możliwości - wyjaśnił selekcjoner.

"Faworytki do medalu"

Występująca w ekipie mistrza Włoch Imoco Volley Conegliano Joanna Wołosz dodała, że w tym starciu Polki nie mają nic do stracenia.

Źródło: PAP/EPA Egonu to liderka punktowa Włoszek

- Włoszki pokazały już w Łodzi, że są kandydatem do medalu. Ale mam nadzieję, że się im nie damy. Na pewno będziemy walczyć - zapewniła rozgrywająca.



Mecz Polski z Włochami rozpocznie się o godz. 20.30. Wcześniej, w innym spotkaniu grupy B w Łodzi Ukraina zmierzy się ze Portugalią (godz. 18).