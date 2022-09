Polska - Włochy: o której godzinie finał mistrzostw świata?

10.06 | Zwycięstwo z Argentyną, porażka z Włochami - to bilans po dwóch meczach reprezentacji Polski w siatkówce rywalizującej w Lidze Narodów.

W wielkim finale tegorocznego mundialu spotkają się dwie niepokonane dotychczas drużyny. Trudniejszą drogę do decydującego meczu mieli jednak Biało-Czerwoni, którzy w ćwierćfinale męczyli się z Amerykanami i wygrali dopiero po tie-breaku, a w półfinale także w pięciu setach po zaciętej, emocjonującej walce pokonali Brazylijczyków.



Włosi natomiast rozegrali tylko jedno spotkanie, w którym było pięć partii - w ćwierćfinale z Francuzami. Półfinał wygrali gładko ze Słoweńcami 3:0.

Polska - Włochy: kiedy i o której finał MŚ?

Spotkanie finałowe w katowickim Spodku rozpocznie się w niedzielę 11 września o godzinie 21. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Trzy godziny wcześniej Słoweńcy, współorganizatorzy turnieju, zmierzą się z Brazylijczykami o brąz. Canarinhos ostatni raz byli poza finałem w 1998 roku. Wtedy również walczyli o trzecie miejsce, ale ostatecznie przegrali z Kubą. Polscy siatkarze liczą na trzeci złoty medal.

Polacy chcą dołączyć do Włochów i Brazylijczyków

Polacy będą mieli w niedzielę szansę na dołączenie do Włochów i Brazylijczyków, którzy wcześniej trzy razy z rzędu zdobywali mistrzostwo świata. Italia była najlepsza w 1990, 1994 i 1998 roku, a ekipa z Ameryki Południowej w 2002, 2006 i 2010.

Biało-Czerwoni mają na swoim koncie dwa kolejne triumfy. W 2014 roku pokonali Canarinhos 3:1 właśnie w katowickim Spodku, natomiast w 2018 roku byli lepsi od ekipy z Brazylii w trzech setach w Turynie.

- Porównanie jest takie, że znowu jesteśmy w finale. Każdy mecz jest jednak nową historią, a my jesteśmy nową drużyną, inną niż w 2018 i 2014 roku. Chcemy napisać swoją historię -zapowiedział przyjmujący reprezentacji Polski Aleksander Śliwka.



Bez względu na to, kto wzniesie w niedzielny wieczór puchar, będzie to pierwszy zespół od 40 lat, który zdobył tytuł bez porażki na koncie. Wówczas na mistrzostwach świata w 1982 roku w Buenos Aires sztuka ta udała się reprezentacji ZSRR.

De Giorgi: jesteśmy gotowi

Polska i Włochy mierzyły się w tym sezonie reprezentacyjnym dwukrotnie. W fazie zasadniczej Ligi Narodów Włosi triumfowali 3:1, natomiast w meczu o brąz tych rozgrywek Biało-Czerwoni wygrali 3:0.

Źródło: Newspix Polacy mierzyli się już z Włochami w tym sezonie

Finał będzie starciem aktualnego mistrza świata z mistrzem Europy. Siatkarze Italii w zeszłym roku wywalczyli złoto Starego Kontynentu właśnie w katowickim Spodku. Bardzo trudno będzie im jednak pokonać Polaków, których dopingować będzie hala pełna kibiców.



- Dla nas Katowice to dobre miejsce. Finał będzie bardzo trudny, ale jesteśmy gotowi, żeby zagrać. Walka o złoto to ogromna satysfakcja. Sytuacja nie będzie łatwa dla moich graczy, ale jestem pewien, że dadzą z siebie maksimum - podkreślił trener Włochów Ferdinando De Giorgi.

