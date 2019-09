Były trener kadry siatkarek: jak się walczy o medal, trzeba pokazać trochę szaleństwa

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - WŁOCHY W EUROSPORT.PL

Polki czwarte w mistrzostwach Europy. "Jeszcze będziemy się cieszyć z medali" Polskie siatkarki... czytaj dalej » Polki po raz pierwszy od 10 lat dotarły do najlepszej czwórki mistrzostw, ale nie powtórzyły sukcesu z 2009 roku, kiedy w Łodzi sięgnęły po brązowy medal. W niedzielę w Ankarze przegrały z Włochami 0:3 w meczu o trzecią lokatę.



- Grając tak, jak w niedzielę, nie można było nic więcej osiągnąć. Mecz z Włoszkami to nie była jakaś równa walka, tylko cały czas gonienie wyniku - powiedział Matlak.



- Na boisku nie było żadnej iskry, takiej woli walki, jaka powinna być w grze o taką stawkę. Jak się walczy o medal, to trzeba pokazać trochę szaleństwa. Wszystko jedno, jak to będzie wyglądać, jak to będzie odbierane z boku. Jak już nie idzie, to trzeba chociaż powariować na tym boisku, a nie przegrywać na stojąco, jakby ze stoickim spokojem. A tak to niestety wyglądało. W takich meczach całą determinację trzeba rzucić na parkiet - dodał.

"Smarzek-Godek chyba nie wytrzymała trudów turnieju"

Szkoleniowiec, który w roku 2009 poprowadził Biało-Czerwone do brązowego medalu mistrzostw Europy, przyznał, że Włoszki nie grały na wysokim poziomie, ale praktycznie całe spotkanie miały pod kontrolą. Jak zaznaczył, w polskim zespole zabrakło punktów Malwiny Smarzek-Godek.



- Paola Egonu stanowi dla mnie często pewną niewiadomą. Ona na początku meczu nie błyszczała i można było pokusić się o lepszy wynik. Dopiero w trzecim secie się przebudziła. U nas z kolei Smarzek-Godek chyba nie wytrzymała trudów turnieju, bo w dwóch ostatnich meczach nie była tą zawodniczką, którą widzieliśmy na początku czy w środku sezonu. Zdecydowanie za długo przebywała na boisku. Można było dać jej odpocząć, żeby ze spokojem spojrzała z boku i potem wróciła do gry. A na ławce mieliśmy jeszcze dwie atakujące Martynę Łukasik i Kaśkę Zaroślińską-Król - analizował Matlak.

Źródło: PAP/EPA Malwina Smarzek-Godek była momentami bezradna

"Jest materiał na dobry zespół"