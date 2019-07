Udany pierwszy set. Polki nie przestraszyły się faworytek

Poland with 5 blocks so far, including this from #9 Kakolewska 0 - 1 in #VNLWomen Finals Nanjing #Volleyball TV: https://t.co/9Sxyu1tQ3q #BePartOfTheGame #InGame @usavolleyball @PolskaSiatkowka pic.twitter.com/wJNeHc7QLr

#9 Stysiak snaps this first Monster Block of #VNLWomen Finals Nanjing USA - Poland now underway ! #Volleyball TV: https://t.co/b4MrGkH3BK #BePartOfTheGame #InGame @usavolleyball @PolskaSiatkowka pic.twitter.com/ClUBV60WPw

8:59