Wielki mecz Polaków przeciwko Amerykanom w mistrzostwach świata

To był bez wątpienia największy jak dotąd hit siatkarskiego mundialu. Dla obu niepokonanych zespołów (pewnie, po 3:0 ograli Bułgarów i Meksykanów) oznaczał również walkę o pierwsze miejsce w grupie.



Siatkarze prowadzeni przez trenera Nikoli Grbicia zdawali sobie sprawę, że w przypadku zwycięstwa prawdopodobnie ponownie spotkają się z Amerykanami już w ćwierćfinale, o ile oczywiście jedni i drudzy do niego awansują. Porażka oznaczałaby uniknięcie Jankesów już na tym etapie rozgrywek.

Biało-Czerwoni nie chcieli jednak wchodzić w spekulacje kibiców i ekspertów, czy porażka paradoksalnie będzie korzystniejsza - zapowiadali walkę o zwycięstwo. W głowach siedziała im z pewnością lipcowa przegrana w półfinale Ligi Narodów 0:3. Katowicki Spodek czekał na rewanż.

Zaczęło się od poprawy zagrywki

I w taki też sposób nasz zespół rozpoczął wtorkowe starcie. Już przy stanie 7:3 dla Polaków trener Amerykanów John Speraw poprosił o czas. Pomogło, bo po kilku minutach na tablicy wyników był już remis 12:12, a wkrótce potem rywale wyszli na minimalne prowadzenie. Niepokojące były zwłaszcza błędy w przyjęciu u Biało-Czerwonych. W połowie seta mieli na koncie już trzy, czyli tyle, ile w dwóch poprzednich meczach. Na szczęście w porę je opanowali i kibice do końca seta oglądali walkę punkt.

Końcówkę lepiej rozegrali Amerykanie. Przy stanie 23:23 zapisali na swoje konto już czwartego asa serwisowego (tym razem Kyle Russell), a w następnej akcji sędzia odgwizdał błąd podwójnego odbicia u Kamila Semeniuka. Pierwszy od sześciu spotkań przegrany set przez Polaków stał się faktem.

W drugiej partii nasz zespół poprawił zagrywkę. Po asie Bartosza Kurka gospodarze wyszli na trzypunktowe prowadzenie (19:16). Amerykanie wprawdzie szybko doprowadzili do remisu, ale końcówka należała do Biało-Czerwonych. Dzięki w dużej mierze serwisom Semeniuka i kluczowym punktom Mateusza Bieńka z wyniku 19:19 za chwilę zrobiło się 23:19. Krzywda Polakom już się nie stała - zwyciężyli do 21.

Kurek show

Trzeci set to popis gry Biało-Czerwonych, a zwłaszcza Kurka, który w poniedziałek skończył 34 lata. Nasz kapitan złapał odpowiedni rytm i zaczął coraz częściej punktować. Polacy poprawili też grę blokiem, o czym przekonywał się Matthew Anderson. Efekt? Najwyższa w tym meczu pięcio, a potem sześciopunktowa przewaga Polaków (13:8). Nie roztrwonili już prowadzenia - wygrali do 19.

Kurek dał popis

Kibice w katowickim Spodku mieli nadzieję, że czwarta partia będzie ostatnią w tym meczu. Obrońcy mistrzowskiego tytułu nie chcieli dać się rozpędzić Amerykanom. Po wyrównanym początku ciężar za zdobywanie punktów wziął (znów) na siebie Kurek (z 20 pkt najskuteczniejszy w polskim zespole).

Przez większość seta Biało-Czerwoni mieli nad rywalem dwa punkty przewagi. Ta wzrosła do czterech (21:17) po dotknięciu siatki przez Toreya Defalco przy ataku USA. Wprawdzie straty udało się rywalom zniwelować do dwóch "oczek", ale na więcej nasz zespół już nie pozwolił. Mecz zakończył skutecznym atakiem Tomasz Fornal.

Wygrana pozwoliła Polakom wygrać grupę. Już przed mistrzostwami było wiadomo, że w 1/8 finału organizatorzy turnieju, czyli Polska oraz Słowenia, będą rozstawieni z jedynką oraz dwójką (nasz zespół miał lepszy bilans w fazie grupowej).

Polska - USA 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21)