Wojna nerwów w Gliwicach. Wielcy Polacy w półfinale mistrzostw świata

Wskazać faworyta czwartkowego spotkania było niezwykle trudno. Do tego etapu turnieju Polacy spisywali się znakomicie, notując trzy zwycięstwa 3:0 i jedno 3:1. Stracili też najmniej punktów spośród wszystkich zespołów, które pozostały w rywalizacji.

Brazylijczycy zrobili swoje. Są w półfinale mistrzostw świata Bez niespodzianki... czytaj dalej » Amerykanie nie prezentowali się natomiast najlepiej. W fazie grupowej, poza porażką 1:3 z Polską, zdecydowanie triumfowali z Meksykanami 3:0, a także Bułgarami 3:0, jednak w tym drugim spotkaniu męczyli się ze znacznie niżej notowanymi rywalami, którzy byli blisko zwycięstwa w drugim i trzecim secie.

Jeszcze trudniejszą przeprawę mieli w 1/8 finału - prowadzili z Turkami 2:0, ale ci doprowadzili do tie-breaka, w którym długo walka toczyła się punkt za punkt. Siatkarze USA dopiero w samej końcówce zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Do tych wyników nie można było przywiązywać jednak wielkiej wagi. Jeszcze w lipcu to właśnie Amerykanie zamknęli Polakom drogę do złota Ligi Narodów, wygrywając gładko w półfinale 3:0.

Nerwowy początek, później koncert

W Gliwicach Biało-Czerwoni zaczęli nerwowo, psując wszystkie trzy pierwsze zagrywki. Szczęśliwie w ataku wszystko funkcjonowała bez zarzutu, więc Amerykanie nie mieli możliwości odskoczenia.

Pierwsza długa akcja padła łupem rywali i zrobiło się 5:7, ale w polskich szeregach daleko było do paniki. I słusznie, bo za chwilę Kamil Semeniuk błysnął genialnym, pojedynczym blokiem i już było równo. As Jakuba Kochanowskiego dał z kolei pierwsze w meczu prowadzenie (8:7).

Po dłuższym fragmencie gry punkt za punkt wreszcie doczekaliśmy się kontry. Znakomicie wykończył ją Aleksander Śliwka i było 13:11. Polacy zdobyli zatem minimalną zaliczkę i to przeciwnicy grali pod presją. Po ataku Semeniuka zrobiło się z kolei 15:12, więc mistrzowie świata obrali świetny kurs na zwycięstwo w pierwszej partii.

Źródło: PAP/Łukasz Gągulski Bartosz Kurek w ataku

W polu serwisowy sam siebie przechodził Kochanowski. Jego kolejne asy sprawiały, że przewaga rosła i w końcówce seta Polacy mogli grać już z dużym komfortem. Środek siatki zamurował z kolei Mateusz Bieniek, więc Amerykanie byli bezradni. Pierwsza partia dla Polaków - 25:20.

Walczyli na przewagi

Mistrzostwa Świata w siatkówce 2022 - terminarz, wyniki i tabele Mistrzostwa... czytaj dalej » Po zmianie stron siatki obie ekipy walczyły punkt za punkt. Do czasu, bo kiedy w polu serwisowym pojawił się rozgrywający Marcin Janusz, Polacy uciekli na 8:6, ponownie stawiając Amerykanów w trudnej sytuacji. Ci tym razem nie spuścili głów i nie dali Polakom uciec.

Siatkarskie przeciąganie liny trwało w najlepsze. Przez niemal całą środkową część partii żadna z ekip nie była w stanie zdobyć dwóch punktów z rzędu. Więcej komfortu mieli w tej sytuacji Amerykanie, bo to oni przez większość czasu byli o oczko z przodu.

I to oni złamali impas po genialnej zagrywce Aarona Russella, wychodząc na prowadzenie 21:19. Trener Polaków Nikola Grbić ratował się czasem na żądanie. Kłopoty? Nic z tych rzeczy. As Bieńka dał wyrównanie na po 21.

Niestety Amerykanie zerwali się raz jeszcze i dwa kolejne punkty powędrowały na ich konto. Polacy ponownie nie dali się złamać i po serii ich świetnych obron w antenkę zaatakował Garrett Muagututia (23:23). Wszystko miało rozstrzygnąć się w walce na przewagi.

Pierwszą piłkę setową Biało-Czerwoni wywalczyli przy stanie po 24 po długiej i bardzo efektownej akcji zakończonej atakiem Kochanowskiego. Tym razem się nie udało, ale za drugim już tak! Bieniek zablokował Jeffreya Jendryka, a Arena Gliwica eksplodowała z radości. Drugi set dla Polaków - 27:25. Półfinał był na wyciągnięcie ręki.

Źródło: PAP/Łukasz Gągulski Polacy kapitalnie spisywali się w bloku

Wielki powrót Amerykanów

Trzecia partia - przynajmniej początkowo - do złudzenia przypominała tę drugą, bo i jedni, i drudzy znakomicie radzili sobie z akcjami po przyjęciu zagrywki rywali. Tak było do stanu 11:11, kiedy Amerykanie jako pierwsi wykorzystali kontratak i odskoczyli na 13:11. As Muagatutii dał im już prowadzenie 16:13, co było ich najwyższym prowadzeniem w meczu.

Sensacja w siatkarskich mistrzostwach świata Niespodzianka w... czytaj dalej » Jak się okazało, taki bufor bezpieczeństwa okazał się wystarczający. Trzeci set dość pewnie dla nich - 25:21. Duża w tym zasługa Matta Andersona, który szalał w ataku.

Amerykanie poczuli krew i było to widać na początku czwartego seta. Po naszej stronie z kolei zaczęła pojawiać się nerwowość, przez którą Polacy popełnili choćby błąd ustawienia (2:4). To szczęśliwie Polaków podrażniło i po bloku Bieńka był już remis.

Swój dzień na zagrywce miał Janusz i to właśnie jego as dał pierwsze prowadzenie Polakom (7:6). Co więcej następna akcja przyniosła kontrę i kolejny punkt. Biało-Czerwoni odzyskali kontrolę. Ogromnie mogła cieszyć postawa Tomasza Fornala, który w trzecim secie zmienił na przyjęciu Semeniuka.

Przy stanie 11:8 przydarzył się zastój i rywale błyskawicznie wyrównali, a nawet wyszli na prowadzenie (11:12). Wróciliśmy do wojny nerwów.

Po genialnej akcji w kontrataku Russella zrobiło się 16:18. A my marnowaliśmy podobne okazje, dlatego różnicy nie udawało się zniwelować. Wynik uciekł, było 18:23. I mimo kapitalnego zrywu w końcówce nie dało się już dogonić rozpędzonych Amerykanów, którzy triumfowali 25:22. Potrzebny był tie-break.

Jednak Polacy

Ten zaczął się dobrze, od długiej akcji i punktu Kurka. Zaraz blok dorzucił Bieniek i na tablicy pojawił się wynik 4:2. Arena Gliwice znów żyła.

Na piątego seta wrócił do gry Semeniuk, który asem serwisowym dał prowadzenie 6:3. Bomba z zagrywki Bieńka poprawiła na 8:5. Było coraz bliżej.

Polacy sumiennie zapracowali na przewagę i już jej nie wypuścili. Wygrali 15:12 i trzeci raz z rzędu są w najlepszej czwórce mistrzostw świata!

W sobotnim półfinale w katowickim Spodku Polacy zagrają z Brazylią. Tą samą drużyną, którą pokonywali w finałach dwóch poprzednich edycji imprezy.

W najlepszej czwórce są także Słoweńcy i Włosi.

Polska - USA 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12)