Świetna passa trwa. Polki z trzecią wygraną i awansem w mistrzostwach Europy

Polki przystępowały do poniedziałkowego spotkania po dwóch bardzo łatwych zwycięstwach ze Słowenią i Portugalią, z którymi nawet nie straciły seta. Z kolei Ukrainki po słabych spotkaniach przegrały po 0:3 z Belgią i Włochami.

Nic dziwnego, że Biało-Czerwone były stawiane w roli faworytek spotkania.

Kiepski początek

Szesnastka Heynena. Kurek jedzie do Arłamowa Selekcjoner... czytaj dalej » - Przestrzegam przed hurraoptymizmem, szczególnie po tym, co Ukrainki pokazały w meczu z Belgią - radził jednak trener Jacek Nawrocki. - To jest niemożliwe, żeby ten zespół grał w ten sposób i na pewno pokaże jeszcze w Łodzi, na co go stać - tłumaczył szkoleniowiec.

Selekcjoner wiedział, co mówi. O mocnych stronach rywalek Polki przekonały się dobitnie w pierwszym secie. Ukrainki od początku dobrze zagrywały i skutecznie atakowały. Nasze zawodniczki miały problemy z przyjęciem (na poziomie 25 procent), popełniały sporo prostych błędów, nie funkcjonował też ich serwis.

Mimo kłopotów Polki potrafiły utrzymywać się w grze do stanu 19:19. Od tego momentu zespół trenera Garija Jegiazarowa zdobywał już punkt za punktem (na boisku brylowała Nadija Kodoła) i wygrał seta 25:20.

Polki wzięły się do pracy

W drugiej odsłonie podrażnione Biało-Czerwone wzięły się do pracy. Uszczelniły odbiór, co pozwoliło im na lepszą grę w ofensywie. Bardzo dobrze prezentowała się 18-letnia Magdalena Stysiak. Punkty zdobywały zresztą na zmianę także inne kadrowiczki. Po asie serwisowym Stysiak Polki prowadziły już 9:2. Potem tylko powiększały tę przewagę. Po kolejnych skutecznych atakach Natalii Mędrzyk i Malwiny Smarzek-Godek wygrały partię do 11.

Początek trzeciego seta był bardzo wyrównany. Gra toczyła się punkt za punkt do stanu 8:8. Wtedy zadziałał polski blok i Biało-Czerwone odskoczyły na trzy oczka. Tę nieznaczną przewagę potrafiły utrzymać do stanu 18:15. Kiedy straciły punkt przy serwisie rywalek, trener Nawrocki od razu poprosił o czas. Uspokoił swoje podopieczne, a te odwdzięczyły się skutecznymi blokami i atakami. Po czwartym setbolu partię precyzyjną kiwką zakończyła Joanna Wołosz.

Świetną grę Polki kontynuowały w czwartym secie. Solidny odbiór, dobre rozegranie, skuteczny atak i blok. Biało-Czerwone kontrolowały wydarzenia na parkiecie. Punktowały głównie Smarzek-Godek i Stysiak ze skrzydeł oraz Agnieszka Kąkolewska ze środka. Partię wygrały do 15.

Następny mecz Polki grają z Belgijkami w środę o godz. 20.30.

Polska - Ukraina 3:1 (20:25, 25:11, 25:22, 25:15)

Polska: Joanna Wołosz, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Natalia Mędrzyk, Malwina Smarzek-Godek – Maria Stenzel (libero) - Martyna Grajber, Marlena Kowalewska, Katarzyna Zaroślińska-Król, Martyna Łukasik, Klaudia Alagierska, Paulina Maj-Erwardt (libero)

Ukraina: Alla Politanska, Irina Truszkina, Julia Gierasimowa, Anna Stepaniuk, Nadia Kodola, Olesia Ryhliuk, Anastasia Karasowa (libero) - Karina Denisowa, Switłana Dorsman, Anastasia Kraiduba, Aleksandra Peretiatko