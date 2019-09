Siatkarze kończą fazę grupową meczem z Ukrainą

11.08 | Polscy siatkarze zapewnili sobie w Gdańsku zwycięstwo w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym i wywalczyli awans do przyszłorocznych igrzysk. Przepustkę do Tokio biało-czerwonym dało wygranie drugiego seta w niedzielnym meczu ze Słoweńcami.

16.09 | Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Czechami 3:0 (25:18, 25:12, 25:15) w swoim trzecim meczu grupy D mistrzostw Europy i są niemal pewni awansu do 1/8 finału. We wtorek biało-czerwoni, którzy mają na koncie komplet zwycięstw, zmierzą się w Amsterdamie z Czarnogórą.

Polacy w czterech dotychczasowych meczach stracili łącznie tylko jedną partię. Zaczęli od zwycięstwa w Rotterdamie nad Estończykami 3:1, a następnie w tym samym mieście gładko pokonali Holendrów i Czechów. Dobrą passę kontynuowali po przenosinach do Amsterdamu, gdzie we wtorek wygrali pewnie z Czarnogórcami. Pierwsza odsłona tego ostatniego pojedynku zakończyła się triumfem podopiecznych Vitala Heynena 25:10, co jest rekordowo wysokim zwycięstwem w tej imprezie.



Ukraińcy mają na koncie trzy zwycięstwa i jedną porażkę oraz dziewięć punktów. Teoretycznie mają jeszcze szanse na wyprzedzenie drugich w tabeli grupy D Holendrów, ale by tak się stało, musieliby pokonać Biało-Czerwonych.

ME siatkarzy: tabela grupy D # Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów Punkty 1. Polska 4 4 0 12-1 12 2. Holandia 5

3 2

11-7 10

3. Ukraina 4 3

1 9-5 9

4. Czechy 4

2

2 7-8 5

5. Czarnogóra 4

1 3

4-9 3 6. Estonia 5

0 5

2-15 0

Polska - Ukraina: kiedy mecz? Data i godzina

Mecz Polska - Ukraina zostanie rozegrany o godzinie 20 w Amsterdamie.

"Niezależnie od tego, kto jest na boisku, gramy na dobrym poziomie" Czwarty mecz... czytaj dalej » Na kolejne spotkanie tych ekip trzeba było długo czekać. W fazie grupowej ME 2005 obecni mistrzowie świata wygrali 3:1. Właśnie 14 lat Ukraińcy czekali na ponowny udział w czempionacie Starego Kontynentu. Wówczas odpadli w fazie grupowej, ale liczba uczestników wynosiła wtedy 16, a od obecnej edycji zwiększyła się do 24. Ich najlepszym wynikiem w imprezie tej rangi jest szóste miejsce wywalczone w debiutanckim występie w 1993 roku. Liderem zespołu jest Oleg Płotnicki.



W drugim z czwartkowych meczów grupy D Czesi o godz. 17 zmierzą się z Czarnogórcami. Obie drużyny mają jeszcze szanse na awans do fazy pucharowej. Czechom do szczęścia potrzeba wygrania dwóch setów.



Razem z Holendrami współgospodarzami imprezy są Belgowie, Słoweńcy i Francuzi.