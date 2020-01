Pięć meczboli na nic. Turniej olimpijski bez polskich siatkarek

Nawrocki: dziewczyny wiedzą, po co przyjechały do Apeldoornu

Video: Eurosport

- Nie myślę o tym, co się wydarzyło i o tych wszystkich prowokacjach. Dziewczyny wiedzą, po co przyjechały do Apeldoornu - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Jacek Nawrocki. Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich Tokio 2020 zostanie rozegrany w dniach 7-12 stycznia.

