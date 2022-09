Polska w ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarzy. Tunezja była bezradna

Polacy pokonali Tunezję i awansowali do ćwierćfinału

W sobotę ruszyła faza pucharowa mistrzostw świata. Awans do 1/4 finału wywalczyli Słoweńcy, którzy pokonali Niemców 3:1, a także Włosi triumfujący w identycznym rozmiarze z Kubańczykami. W niedzielę dołączyli do nich jeszcze reprezentanci Stanów Zjednoczonych, którzy jednak męczyli się z Turcją i ostatecznie zwyciężyli 3:2.

Potem przyszła kolej na mecz Polski z Tunezją, jednym zespołem afrykańskim, który pozostał w rywalizacji. Zdecydowanymi faworytami byli oczywiście siatkarze Nikoli Grbicia, liderzy światowego rankingu, którzy przeszli przez fazę grupową z kompletem zwycięstw.

Polacy zaczęli od prowadzenia 2:0, ale rywale robili co w ich mocy, by różnica w punktach nie była większa. Choć Bartosz Kurek nie mógł się wstrzelić, to pozostali dobrze atakowali z pierwszej linii, a Jakub Kochanowski i Mateusz Bieniek byli w stanie popisać się asem serwisowym. Nie było wątpliwości, kto kontroluje wydarzenia na parkiecie.

Im dalej, tym większą przewagę mieli Biało-Czerwoni. W pewnym momencie prowadzili już 21:16 i stało się jasne, że tylko seria wielkich błędów może im odebrać wygraną w pierwszym secie. Aleksander Śliwka huknął po skosie, wykorzystując tym samym drugą piłkę setową. 25:20.

Coraz większa przewaga

W drugiej partii do dobrej gry w ataku Polacy dołożyli skuteczny blok. Dalej znakomicie punktowali Śliwka i Kamil Semeniuk, a Kochanowski był groźny na zagrywce. Momentami Tunezyjczycy mogli tylko odprowadzać piłkę wzrokiem. W efekcie zespół Grbicia szybko wyszedł na prowadzenie 11:5.

Źródło: Newspix Kamil Semeniuk rozegrał świetny mecz

Przewaga Polaków stale się powiększała, wychodziło im niemal wszystko. Semeniuk popisał się kolejnym asem serwisowym i było już 24:14. Przeciwnicy urwali jeszcze punkt, a wygraną zapewnił nam Łukasz Kaczmarek. 25:15.

Kurek powrócił

Trzeci set był zarazem ostatnim. Napędzani kolejnymi udanymi akcjami Polacy nie zamierzali zwalniać tempa. Błyskawicznie uzyskali przewagę 8:3. Zła wiadomość dla rywali była jeszcze jedna – na dobre rozkręcił się do tej pory nieskuteczny Kurek. Nic dziwnego, że zabawa na trybunach Areny Gliwice trwała w najlepsze.

Źródło: Newspix Bartosz Kurek przebudził się w trzecim secie meczu z Tunezją

Później Polacy nieco zlekceważyli Tunezyjczyków, którzy zaczęli odrabiać straty, a po wideoweryfikacji na ich korzyść przegrywali już tylko 8:9. Na szczęście rozprężenie trwało tylko przez chwilę. Semeniuk, Bieniek i Marcin Janusz zdobyli ważne punkty, a po chwili udanym atakiem popisał się jeszcze rezerwowy Tomasz Fornal. Biało-Czerwoni odskoczyli na cztery oczka i… ponowni pozwolili Tunezji na nawiązanie kontaktu.

Obawy zostały rozwiane m.in. przez znakomitego Semeniuka i skutecznego Fornala. Polska wygrała trzecią partię 25:21.

Polacy w ćwierćfinale zagrają z Amerykanami, którzy w swoim niedzielnym starciu z Turcją ewidentnie mieli problemy z koncentracją. Na Biało-Czerwonych wyjdą jednak wyjątkowo zmotywowani, z chęcią rewanżu za porażkę w fazie grupowej. Mecz Polska - USA odbędzie się w czwartek.

Polska - Tunezja 3:0 (25:20, 25:15, 25:20)



Polska: Marcin Janusz, Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Mateusz Bieniek – Paweł Zatorski (libero) oraz Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz, Karol Kłos, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek.



Tunezja: Khaled Ben Slimene, Ahmed Kadhi, Elyes Karamosli, Hamza Nagga, Selim Mbareki, Aymen Bouguerra – Saddem Hmissi (libero) oraz Taieb Korbosli, Mahdi Ben Tahar, Rami Bennour.



Wyniki i program 1/8 finału siatkarskich MŚ 2022:



sobota, 3 września - Lublana

Słowenia - Niemcy 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:22)

Włochy - Kuba 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:18)



niedziela, 4 września - Gliwice

USA - Turcja 3:2 (25:21, 25:17, 22:25, 19:25, 15:12)

Polska - Tunezja 3:0 (25:20, 25:15, 25:21)



poniedziałek, 5 września - Lublana

Holandia - Ukraina (17.30)

Francja - Japonia (21.00)



wtorek, 6 września - Gliwice

Serbia - Argentyna (17.30)

Brazylia - Iran (21.00)

1/4 finału MŚ siatkarzy - terminarz i drabinka:

8 września (Gliwice): Polska (1) - USA (8)

8 września (Gliwice): Serbia (4) / Argentyna (13) - Brazylia (5) / Iran (12)

7 września (Lublana): Słowenia (2) - Holandia (7) / Ukraina (10)

7 września (Lublana): Włochy (3) - Francja (6) / Japonia (11)