"Nie daliśmy z siebie stu procent". Siatkarze najlepsze zostawili na Francję

Zadanie wykonane. Igrzyska bliżej o jeden krok Mają to, co... czytaj dalej » Zgodnie z przewidywaniami Polacy nie mieli problemów z pokonaniem najniżej notowanych w tej grupie Tunezyjczyków. Biało-Czerwoni wygrali 3:0 (25:15, 25:19, 25:19).



- Z jednej strony byliśmy skoncentrowani, a z drugiej rywale, powiedzmy sobie szczerze, nie postawili nam wygórowanych warunków. Mimo wszystko cieszę się, że dobrze wykonaliśmy swoją robotę – przyznał Łomacz.



Na razie gospodarze zrobili pierwszy i to najłatwiejszy krok do awansu na igrzyska. Do stolicy Japonii pojedzie tylko triumfator tej imprezy.



- Mam nadzieję, że to łatwe zwycięstwo wpłynie na nas pozytywnie. Idziemy według określonego planu i liczę, że za dwa dni zrealizujemy go do końca. Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się specjalnie pod kątem tego turnieju i uważam, że jesteśmy w dobrej formie – dodał.

Atakujący Maciej Muzaj zapewnił, że polska drużyna nie pokazała jeszcze wszystkiego. - Wygraliśmy 3:0, czyli zgodnie z planem, ale nie daliśmy z siebie stu procent - podkreślił.

- Scenariusz wszystkich setów wyglądał jednak podobnie, bo do pewnego momentu szliśmy równo i dopiero od połowy odskakiwaliśmy. Było to jednak efektem naszej konsekwencji i właściwego przygotowania - tłumaczył Muzaj.

Teraz Francja

W kolejnych dwóch meczach poprzeczka będzie zdecydowanie wyżej zawieszona. W sobotę i niedzielę gospodarze zmierzą się z Francją oraz Słowenią – oba mecze rozpoczną się o 15.



- Francuzi to absolutnie światowy top i zdajemy sobie sprawę, że czeka nas piekielnie trudne spotkanie. Znamy się bardzo dobrze, bo co roku rywalizujemy w różnych imprezach i ciężko będzie się czymś wzajemnie zaskoczyć – zapowiedział Łomacz.