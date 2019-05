Druga wygrana Polek w Lidze Narodów. Tym razem bez straty seta

Kurek o tym, co pozwoliło mu wyjść z kryzysu

We wtorek polskie siatkarki rozpoczęły turniej Ligi Narodów od porażki po tie-breaku z Włoszkami. Dzień później było o wiele lepiej. Biało-Czerwone po trudnym spotkaniu pokonały Niemki 3:1.

Miłe złego początki



Mecz z Tajlandią miał być spacerkiem, ale rozpoczął się dosyć niespodziewanie. Najpierw od stanu 1:5, a potem nawet 2:8 dla rywalek. Polki zaczęły słabo i dogoniły Tajki dopiero w drugiej fazie seta.

Od stanu 16:16 role na boisku odwróciły się diametralnie. Chwilę później Magdalena Stysiak zastąpiła Martynę Grajber i tuż po wejściu na boisko zablokowała rywalkę, a Natalia Mędrzyk zdobyła punkt bezpośrednio z serwisu. Potem na przemian blokiem i zagrywką Polki nękały przeciwniczki. Seta asem zakończyła Agnieszka Kąkolewska.

Dobra zagrywka

Podobnie wyglądała druga partia. Zawodniczki trenera Nawrockiego przegrywały 2:6, ale tym razem bardzo szybko udało im się zniwelować straty i już na pierwszą przerwę techniczną schodziły z jednopunktową przewagą (8:7). Wprawdzie rywalki doprowadziły do remisu 9:9, ale kolejne siedem akcji wygrały Polki, które mnóstwo punktów zdobyły dzięki precyzyjnej zagrywce.



Azjatki jeszcze na moment się poderwały i przewaga polskiego zespołu stopniała do trzech "oczek" (20:17), jednak w decydujących momentach w ataku nie myliły się Malwina Smarzek i Kąkolewska.



Trzecia partia była już jednostronna, a Smarzek pokazała, że nie tylko potrafi atakować i blokować, ale punkty zdobywała na zagrywce i podbijała wiele piłek w obronie. Siatkarki z Tajlandii popełniały sporo błędów, miały kłopoty z przyjęciem serwisu i tę część spotkania oddały praktycznie bez walki.



Polska reprezentacja kolejny turniej (28-30 maja) rozegra w holenderskim Apeldoorn, gdzie zmierzy się z ekipami gospodarzy, Bułgarii i Brazylii.

Polska - Tajlandia 3:0 (25:20, 25:20, 25:13)



Polska: Joanna Wołosz, Agnieszka Kąkolewska, Klaudia Alagierska, Natalia Mędrzyk, Martyna Grajber, Paulina Maj-Erwardt (libero) - Magdalena Stysiak, Olivia Różański.

Tajlandia: Nootsara Tomkom, Pleumjit Thinkaow, Tichakorn Boonlert, Onuma Sittirak, Malika Kanthong, Ajcharaporn Kongyot, Piyanut Pannoy (libero) - Tikamporn Changkeaw (libero), Amporn Hyapha, Chatchu-On Moksri, Jutarat Montripila.