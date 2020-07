Polki zakończyły sezon pewnym zwycięstwem

Polki rozkręcały się powoli. Przegrywały 0:2, a i tak wygrały Zaczęło się... czytaj dalej » Sezon rozgrywek międzynarodowych w siatkówce został kompletnie storpedowany przez pandemię COVID-19. Nie dość, że nie odbędzie się rywalizacja na igrzyskach, to anulowano także zmagania takie jak Liga Narodów czy Puchar Świata.

Zaskakujący wtorek w Łodzi

To, co dzieje się w Polsce, jest ewenementem. Nigdzie indziej nie odbywały się tego lata mecze jakichkolwiek reprezentacji. U nas natomiast grali i panowie, i panie.

Na początku lipca podopieczne Nawrockiego dwa razy w Wałbrzychu zmierzyły się z mocnymi Czeszkami. Wygrały 3:1 i 3:2. Teraz na zakończenie nie tylko miesiąca, ale całego, bardzo krótkiego sezonu reprezentacyjnego spotkały się ze Szwajcarkami.

We wtorek mecz miał zaskakujący przebieg. Osłabione brakiem największych gwiazd Polki i tak były zdecydowanymi faworytkami spotkania. Tymczasem to Helwetki wygrały dwie pierwsze odsłony. Na szczęście trzy kolejne należały do gospodyń.

Dzień później widać było od początku, że Biało-Czerwone dobrze odrobiły lekcję. Rywalki nie miały nic do powiedzenia, jedynie w pierwszych fazach setów nawiązywały walkę. Polki dominowały w każdym elemencie. Wyniki 25:19, 25:18 mówią wszystko o przebiegu wydarzeń na parkiecie.

W trzeciej odsłonie Polki prowadziły już 19:12 i pewnie myślały, że mecz już jest wygrany. Tymczasem po kilku minutach było tylko 23:22. Na nic więcej nasze zawodniczki rywalkom nie pozwoliły.



Set dodatkowy dla do 21, ale to zwyciężyły w trzech setach w meczu zamykającym sezon reprezentacyjny 2020. W tym roku nasze kadry narodowe odniosły komplet zwycięstw pic.twitter.com/qNcNjvFNtY — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 29, 2020





To idzie młodość

Zgodnie z ustaleniami trenerów przy wyniku 3:0 rozegrano jeszcze jednego seta. W nim zdekoncentrowane Polki przegrały 21:25, a ostatni punkt przeciwniczki zdobyły po pięknym plasie w dziewiąty metr. To była ostatnia akcja podczas tego sezonu reprezentacyjnego, który nasze siatkarki zakończyły z kompletem czterech zwycięstw.

Po środowym sparingu warto wyróżnić dwie młode zawodniczki: 19-letnią przyjmującą Paulinę Damaskę, która świetnie odbierała zagrywkę i była niezwykle skuteczna w ataku, oraz 18-letnią rozgrywającą Martynę Łazowską. Ta druga w środę debiutowała w pierwszej reprezentacji i pokazała, że może być przyszłością polskiej siatkówki.

W drugiej połowie września rozpoczynają się zmagania w Tauron Lidze.

Polska - Szwajcaria 3:1 (25:19, 25:18, 25:22 i dodatkowy set 21:25)

Polska: Centka (12), Stencel (10), Fedusio (9), Damaske (7), Grabka (6), Drużkowska (2), Stenzel (libero) oraz Jagła (libero), Górecka (7), Twardowska (5), Świrad (2), Łazowska



Szwajcaria: Storck (15), Wieland (11), Zurlinder (9), Kuenzler (8), Sulser (5), Maeder (1), Engel (libero) oraz Saladin (libero), Perkovac (8), Eiholzer (5), Wassner (2), Pierret