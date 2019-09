Słoweńcy za mocni dla Polaków. Zagrają tylko o brąz mistrzostw Europy

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

Słoweńcy w ćwierćfinale mistrzostw Starego Kontynentu sensacyjnie pokonali Rosjan i w meczu z Polską zapowiadali kolejną niespodziankę. Ich nadzieje nie były płonne, w końcu w poprzednich dwóch mistrzostwach Europy to oni eliminowali nas z turnieju. Niestety, w piątek zrobili to samo po raz trzeci. Współgospodarze turnieju zagrali bardzo solidną siatkówkę, co okazało się wystarczające na niemrawy tego dnia polski zespół.

Gdzie jest Leon?

Polscy siatkarze w piątek lecą do Japonii. Powrót Kurka Polscy siatkarze... czytaj dalej » Od pierwszego gwizdka było widać, że oba zespoły zamierzają ryzykować zagrywką. Początkowo lepiej wychodziło to Polakom. Dodatkowo nasi zawodnicy bardzo dobrze grali blokiem i dzięki temu zaczęli mecz od prowadzenia 8:3. Niestety, po kilku wyraźnych błędach Polaków rywale zdobyli pięć punktów w serii i trener Vital Heynen musiał poprosić o czas. Zrobiło się 9:9 i set zaczął się niejako od początku. W miejsce słabo spisującego się Macieja Muzaja wszedł Dawid Konarski.

Gra była nerwowa i bardzo zacięta, a Biało-Czerwonym z trudem przychodziło zdobywanie punktów. Polacy, nawet kiedy mieli szansę odskoczyć na kilka "oczek", to rywale nie pozwalali im na to. Przy naszym prowadzeniu 20:17 wydawało się, że rozstrzygniemy seta na własną korzyść. Wówczas błąd na korzyść gospodarzy popełnili sędziowie, dwukrotnie ataków nie skończył Leon i Słoweńcy wyrównali. Końcówka była fatalna w naszym wykonaniu. Kompletnie pogubił się Leon (tylko 30 procent w ataku) i gospodarze wygrali seta 25:23. Przegraliśmy partię trochę na własne życzenie, popełniając 12 błędów własnych.

Wrócili z dalekiej podróży

Na początku drugiego seta było widać, że Polacy są zdeprymowani swoją złą grą. Nie kończyli akcji, które zwykle dawały im punkty. Nic dziwnego, że to Słoweńcy mogli się cieszyć z kolejnych prowadzeń (6:3 czy 13:11).

Szło nam jak po grudzie, a przełamanie kryzysu wydawało się bardzo trudnym zadaniem. To rywale, dopingowani przez żywiołowo reagujących kibiców, grali ze swobodą. Nam tego brakowało. Mimo przeciętnej gry mistrzowie świata potrafili jednak utrzymywać się w grze. Leon był już skuteczniejszy w ataku niż w poprzedniej partii, do tego dorzucił silny serwis i Polacy doprowadzili do stanu 19:19. Końcówka była niezwykle nerwowa. Co zagraliśmy dobrą akcję, to następną psuliśmy. Przy stanie 23:22 dla Słoweńców asa zaserwował Michał Kubiak. Kolejny serwis kapitan kadry posłał jednak w siatkę i rywale mieli piłkę setową. Na szczęście zafunkcjonował nasz blok, dzięki któremu zrobiło się po 24. As serwisowy Mateusza Bieńka dał nam prowadzenie, a w kolejnej akcji Konarski zablokował Klemena Cebulija! Z dalekiej podróży wrócili Polacy.

Źródło: Getty Images Polacy popełniali za dużo błędów

Rezerwowi na boisku

"Po rosyjskim skalpie przyszedł czas na polski". Pewni siebie Słoweńcy chcą złota W słoweńskich... czytaj dalej » Trzecia partia zaczęła się nieco lepiej dla Biało-Czerwonych. Leon punktował po atomowych atakach i prowadziliśmy 6:4. Radość polskich kibiców nie trwała jednak długo. Nasi siatkarze seriami popełniali błędy, a Słoweńcy kończyli ataki i do swojego arsenału dorzucili blok. W ten sposób zrobiło się 12:8 dla gospodarzy. Znowu trzeba było gonić.

Heynen odważnie do boju posłał rezerwowych: Aleksandra Śliwkę, Karola Kłosa i Marcina Komendę. Nie byli oni jednak lekiem na całe zło. Słoweńców trudno było zaskoczyć, więc wyszli na prowadzenie 16:11, a następnie 18:14. Niestety, pod koniec seta Polacy wyglądali na kompletnie zagubionych. Atakujący Leon i Konarski posyłali piłki w aut lub byli podbijani. 22:18 - sytuacja wyglądała dramatycznie. Dobre serwisy Bieńka niewiele dały. Słoweńcy wygrali 25:22.

Jak po grudzie, bez happy endu

Na początku czwartego seta mecz toczył się punkt za punkt. Słoweńcy masowo psuli zagrywki, ale w obronie i ataku praktycznie nie popełniali błędów. Nasz serwis był lepszy. Za to częściej myliliśmy się ze skrzydeł. Po asie serwisowym Leona prowadziliśmy jednak 13:11, a po zbiciu Kubiaka 16:14. Grało się trudno, ale wynik nie był zły. Oba zespoły musiały się mocno namęczyć i napracować, by zdobyć kolejny punkt. Mnożyły się kolejne remisy od stanu 16:16 do 22:22. Polacy mimo szans nie mogli odskoczyć rywalom. Szło im jak po grudzie. Niestety, sama końcówka należała do Słoweńców. As serwisowy Tine Urnauta dał rywalom piłkę meczową. Posłana w siatkę zagrywka Kubiaka zakończyła ten mecz. Nie będzie finału. Polacy w sobotę zagrają o brąz z przegranym spotkania Francja - Serbia (godz. 18).

Polska - Słowenia 1:3 (23:25, 26:24, 22:25, 23:25)