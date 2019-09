"Po rosyjskim skalpie przyszedł czas na polski". Pewni siebie Słoweńcy chcą złota

Polacy świetnie grają na ME

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

17.09.2019 | Polska - Czarnogóra 3:0 w mistrzostwach Europy siatkarzy. Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans do 1/8 finału.

POLSKA - SŁOWENIA - ZAPOWIEDŹ SPOTKANIA

Entuzjazm mediów zrodził się po sensacyjnej wygranej z Rosją w ćwierćfinale imprezy. Chociaż pięć dni wcześniej w fazie grupowej Sborna gładko pokonała ich ekipę 3:0, to w poniedziałkowy wieczór zespół Alberto Giulianiego, przy wsparciu zasiadających na trybunach w Lublanie ponad 11 tysięcy miejscowych kibiców, wygrał z Rosjanami 3:1.

"Celem jest złoty medal"

Rekordowe podróże polskich siatkarzy. "Staramy się nie patrzeć na inne okoliczności" Odwiedzili już... czytaj dalej » Teraz "Dnevnik" pisze, że "Rosjanie dostali lekcję, którą zapamiętają na długo". Także siatkarze współgospodarzy turnieju nie widzą powodu, by historia z ćwierćfinału nie powtórzyła się w kolejnym spotkaniu z Biało-Czerwonymi.

- Jesteśmy bardzo silni i pewni siebie, po tym, jak pokonaliśmy mistrzów Europy - powiedział przed meczem z Polską Dejan Vincić, cytowany przez "Dnevnik". - Osiągnęliśmy fenomenalny wynik, ale nie zatrzymamy się teraz. Nie będziemy zadowoleni tylko z gry w półfinale. Naszym celem jest złoty medal - odważnie zadeklarował Vincić.

Polacy "bez gwiazd"

Słoweńskie "Delo" zwraca uwagę, że w zespole mistrzów świata "gwiazdami są obcokrajowcy".



"Jeden siedzi na krześle dla trenera. To znany z ekscentrycznych zachowań Belg Vital Heynen. Drugi bryluje na parkiecie - w przyjęciu i w ataku. To naturalizowany Kubańczyk Wilfredo Leon. Najlepszy zawodnik zeszłorocznych mistrzostw świata, kapryśny i uparty Bartosz Kurek nie jest już najważniejszy. Z drużyny, która w zeszłym roku sięgnęła po złoto, jest aż dziesięciu zawodników. Nie ma wśród nich gwiazd, ale Heynen był w stanie połączyć ich w zgraną drużynę" - czytamy w "Delo".



Zdaniem dziennika analiza statystyk Polaków pokazuje, że "indywidualnie nie wyróżniają się w żadnym elemencie, ale wygrywają jako drużyna".

Źródło: EPA/ANTONIO BAT Słoweńcy w szale radości po meczu z Rosją

"Przerażające statystyki"

Kubiak nie szuka winnych organizacyjnego chaosu. "Wszystko jest na dobrej drodze" - To... czytaj dalej » Słoweńcy wymieniają słabości Polaków. Uważają, że Fabian Drzyzga jest światowej klasy rozgrywającym, ale nie ma godnego zastępcy, bo Marcin Komenda jest niedoświadczony. Z kolei atakujący Dawid Konarski podobno jest za niski (198 cm - od red.), musi dzielić się minutami z Maciejem Muzajem i razem osiągnęli w turnieju zaledwie 77 punktów - wylicza "Delo".



Słoweńskie media oczywiście zdają sobie sprawę także z mocnych stron Polaków. "Dnevnik" informuje swoich czytelników, że "statystyki Polaków są przerażające". Chodzi o to, że Biało-Czerwoni w ostatnich sześciu meczach nie przegrali żadnego seta, a tylko w jednym rywale przekroczyli granicę 20 punktów. Niemcy zdołali to osiągnąć w drugiej partii, zdobywając ich 21.



"Dnevnik", podobnie jak "Delo", za najgroźniejszego w polskiej ekipie uważa Leona. Przedstawia jego sylwetkę i zwraca uwagę na atomowe serwisy i ataki przyjmującego.

Półfinałowy mecz Polska - Słowenia odbędzie się w czwartek o godzinie 20.30 w Lublanie. Relacja na żywo w eurosport.pl.