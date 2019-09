Wyrównać rachunki i zagrać o złoto. Słowenia na drodze Polaków do finału

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

Słoweńcy uchodzą za rywali niewygodnych dla drużyn z czołówki. W ćwierćfinale obecnych ME przekonali się o tym Rosjanie. Obrońcy tytułu ulegli zespołowi trenera Alberto Giulianiego 1:3, choć kilka dni wcześniej w fazie grupowej wygrali 3:0.

Rekordowe podróże polskich siatkarzy. "Staramy się nie patrzeć na inne okoliczności" Odwiedzili już... czytaj dalej » Biało-Czerwoni przez mistrzostwa Starego Kontynentu idą jak burza. W wielkim stylu przeszli fazę grupową, łatwo ogrywając sześciu rywali, a w play off pokonali Hiszpanię i Niemcy po 3:0. We wszystkich meczach stracili zaledwie jednego seta. Podopieczni trenera Vitala Heynena zapewne myśleli, że w półfinale zmierzą się z faworyzowaną Rosją, ale nieobliczalni Słoweńcy sprawili sporą niespodziankę.

ME siatkarzy. Polska - Słowenia: kiedy mecz? Data i godzina

Półfinał mistrzostw Europy, mecz Polska - Słowenia zostanie rozegrany w czwartek o godzinie 20.30 w słoweńskiej Lublanie.

Słowenia groźna dla Polski

Słoweńscy siatkarze boleśnie wbili się w pamięć Polaków - wyeliminowali ich w dwóch poprzednich edycjach mistrzostw Europy. Teraz drużyny te zmierzą się w trzecim turnieju z rzędu, a stawką będzie awans do wielkiego finału.

Cztery lata temu Biało-Czerwoni dwukrotnie grali ze Słoweńcami. W fazie grupowej pokonali ich w Warnie 3:1, ale później w ćwierćfinale w Sofii przegrali 2:3. Z obecnego składu mistrzów świata tamte wydarzenia pamiętają Karol Kłos, Mateusz Bieniek, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Piotr Nowakowski, Dawid Konarski i Artur Szalpuk.

Jeszcze boleśniejsza była porażka sprzed dwóch lat, gdy turniej odbywał się w Polsce. Wówczas ekipy te trafiły na siebie w barażu o ćwierćfinał, a goście zwyciężyli pewnie 3:0. Na boisku po stronie gospodarzy pojawili się z obecnej kadry: Konarski, Drzyzga, Kubiak, Bieniek, Zatorski, Szalpuk oraz Jakub Kochanowski. Źródło: Getty Images Polacy dobrze pamiętają bolesne porażki ze Słoweńcami



Kapitan Słoweńców przestrzega: jesteśmy w stanie pokonać każdego Chociaż Polacy... czytaj dalej » Ostatnia konfrontacja tych ekip wypadła pomyślnie dla podopiecznych Vitala Heynena. W sierpniu w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk Biało-Czerwoni wygrali 3:1. Był to mecz kończący zawody w Gdańsku, a mający na koncie wówczas dwa zwycięstwa Polacy potrzebowali seta, by cieszyć się z wywalczenia biletu do Tokio. Pojedynek zaczął się nerwowo po stronie gospodarzy, którzy przegrali pierwszą odsłonę. W drugiej jednak zrealizowali cel i zdołali wygrać całe spotkanie.

Znają polską ligę

Największy sukces Słowenia odniosła w 2015 roku, gdy została wicemistrzem Starego Kontynentu.



W obecnym składzie naszych rywali jest aż siedmiu zawodników, którzy obecnie lub w przeszłości związani byli z klubami PlusLigi. Najliczniej reprezentowany jest pod tym względem zespół Cerrad Czarni Radom - gra tam środkowy Alen Pajenk (w latach 2013-15 występował w Jastrzębskim Węglu), rozgrywający Dejan Vincić, a od jesieni dołączy do nich przyjmujący Alen Sket. Od nowego sezonu w Chemiku Bydgoszcz z kolei grać będzie atakujący Toncek Stern. Tine Urnaut zaś w sezonie 2010/11 był przyjmującym Zaksy Kędzierzyn-Koźle, Mitja Gasparini w tym samym okresie grał na ataku w Jastrzębskim Węglu, a przyjmujący Jan Klobucar z rozgrywkach 2017/18 był przyjmującym w MKS-ie Będzin.

Słoweńcy pewni swego

Słoweńscy siatkarze może nie są wielkimi gwiazdami, ale stworzyli silny zespół, a do tego będą mogli liczyć na gorący doping swoich kibiców w Lublanie. Do tej pory na meczach Biało-Czerwonych były tłumy polskich fanów.

- W Lublanie nam tego zabraknie - zauważył były selekcjoner reprezentacji Polski Stanisław Gościniak. - Byłem pod wrażeniem formy i postawy Słoweńców, którzy zagrali z Rosją bardzo kombinacyjnie. Oni w swoich szeregach mają solidnych zawodników. To nie jest zespół pokroju Estonii, Holandii i Czech i to nie będzie już spacerek - podsumował Gościniak.

Pewni sukcesu są też Słoweńcy i ich media, które po wygranej z Rosją celują już w złoto.- Jesteśmy teraz bardzo silni i pewni siebie, po tym, jak pokonaliśmy mistrzów Europy - powiedział przed meczem z Polską Dejan Vincić, cytowany przez dziennik "Dnevnik". - Osiągnęliśmy fenomenalny wynik, ale nie zatrzymamy się teraz. Nie będziemy zadowoleni tylko z gry w półfinale. Naszym celem jest złoty medal - odważnie zadeklarował Vincić.

Źródło: tvn24 Drabinka fazy pucharowej mistrzostw Europy siatkarzy 2019

Czwartkowy półfinał Polski ze Słowenią rozpocznie się o godz. 20.30.

Wyniki 1/4 finału mistrzostw Europy:

poniedziałek, Apeldoorn

Polska - Niemcy 3:0 (25:19, 25:21, 25:18)

poniedziałek, Lublana

Słowenia - Rosja 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21)

wtorek, Nantes

Francja - Włochy 3:0 (25:16, 27:25, 25:14)

wtorek, Antwerpia

Serbia - Ukraina 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 19:25, 15:9)

Program kolejnych meczów

półfinały:

czwartek, Lublana

Słowenia - Polska (20.30)

piątek, Paryż

Francja - Serbia (20.45)



sobota, Paryż

mecz o 3. miejsce (18.00)



niedziela, Paryż

finał (17.30)