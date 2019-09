Kapitan Słoweńców przestrzega: jesteśmy w stanie pokonać każdego

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

Chociaż pięć dni wcześniej w fazie grupowej Sborna gładko pokonała Słoweńców 3:0, to w poniedziałkowy wieczór zespół Alberto Giulianiego, przy wsparciu zasiadających na trybunach ponad 11 tysięcy kibiców, wygrał w Lublanie z Rosjanami 3:1. Siły w ekipie gospodarzy były rozłożone. Urnaut zdobył najwięcej - 13 - punktów, w tym 12 atakiem.

- Byliśmy wytrwali i precyzyjni w trudnych momentach. Rosja dysponuje najlepszym blokiem i trudno jest udanie atakować, jeśli się nie jest przy tym dokładnym. My byliśmy i dzięki temu dobrze sobie radziliśmy w ofensywie. Dobrze też funkcjonował u nas system blok-obrona - podsumował były przyjmujący Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Sensacja w mistrzostwach Europy. Polacy poznali półfinałowego rywala Niesiona przez... czytaj dalej »

"Musimy zaprezentować się jeszcze lepiej"

Po 12 punktów w ekipie zwycięzców zanotowali Klemen Cebulj i Mitja Gasparini. Ten ostatni popisał się pięcioma asami. - Kiedy po meczu poszliśmy do szatni, to skończyło się dla nas świętowanie. Teraz pora na skupienie się i przygotowanie do rywalizacji z kolejnym przeciwnikiem. Damy z siebie wszystko, by awansować do finału w Paryżu. To jest możliwe przy takiej publiczności, jaką mieliśmy za sobą w poniedziałek. Wiemy, że jesteśmy w stanie pokonać każdego - podkreślił Urnaut, zawodnik wicemistrzów Europy z 2015 roku.

Słoweńcy we wcześniejszych edycjach czempionatu Starego Kontynentu kilkakrotnie wygrywali z wyżej notowanymi zespołami. Przekonali się o tym m.in. w dwóch poprzednich edycjach Biało-Czerwoni, którzy ulegli tej drużynie - odpowiednio - w ćwierćfinale i w barażu o "ósemkę".

- W poniedziałkowy wieczór świętowaliśmy kolejne zwycięstwo, ale wkrótce wrócimy ponownie do prawdziwego świata. Przed nami bardzo wymagająca ostatnia faza rywalizacji. W meczu z Polakami musimy zaprezentować się jeszcze lepiej niż w ćwierćfinale - zaznaczył Cebulj.

Półfinałowe starcie odbędzie się w czwartek o godzinie 20:30. We wtorkowych ćwierćfinałach Francja zmierzy się z Włochami, a Serbia z Ukrainą.