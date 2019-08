Jasny cel Polaków. "Do Tokio jedziemy po złoty medal"

Trener reprezentacji siatkarzy po spektakularnym zwycięstwie z Francją w trakcie turnieju eliminacyjnego do IO.

Zadanie wykonane. I to w wielkim stylu. Polscy siatkarze pokonali w Ergo Arenie reprezentację Francji 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) i wykonali olbrzymi krok w kierunku awansu na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Formalności muszą dopełnić w niedzielnym meczu ze Słowenią.

11.08 | Polscy siatkarze zapewnili sobie w Gdańsku zwycięstwo w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym i wywalczyli awans do przyszłorocznych igrzysk. Przepustkę do Tokio biało-czerwonym dało wygranie drugiego seta w niedzielnym meczu ze Słoweńcami.

POLSKA - SŁOWENIA. RELACJA Z MECZU

Polacy odnieśli w Ergo Arenie komplet zwycięstw – pokonali bez straty seta Tunezję i Francję, a na koniec Słowenię 3:1.

- Nie da wygrywać w każdym meczu 3:0, ale wszystko poszło zgodnie z planem. Mieliśmy wywalczyć w Gdańsku bilet do Tokio i dokonaliśmy tego. Najważniejszym momentem tego turnieju była druga partia spotkania ze Słowenią, która przesądziła o naszej kwalifikacji. Tego seta, a nie wygraną z Francją, zapamiętam najbardziej – przyznał po niedzielnym meczu przyjmujący Artur Szalpuk.

Leon wielki, drużyna mocna

Z Francją w sobotę najskuteczniejszy wśród Polaków był zdobywca 17 punktów Wilfredo Leon. Także to on swoją potężną zagrywką przesądził w niedzielę o wygranej przez gospodarzy drugiego seta ze Słowenią. Kluczowego, bo polscy siatkarze do awansu na igrzyska potrzebowali wygranej jednej partii, a pierwszą przegrali.

- Wilfredo to na pewno świetny siatkarz, ale powiedziałbym raczej, że to nasza drużyna jest bardzo mocna. Wiem, że oceniają nas indywidualnie, ale my nikogo nie staramy się wyróżniać. W odwodzie mamy wielu świetnych zawodników, którzy wywalczyli brązowy medal w Chicago w Lidze Narodów. Vital Heynen ma w kim wybierać i teraz między nami rozpocznie się walka o wyjazd na igrzyska. Ja osobiście cieszę się na samą myśl o tej rywalizacji i się jej nie obawiam – podkreślił.

Ma być inaczej niż ostatnio

W czterech ostatnich igrzyskach olimpijskich Polacy odpadali w ćwierćfinale, ale w stolicy Japonii ma być inaczej.

- Do Tokio jedziemy po złoty medal, bo taki wyznaczyliśmy sobie cel. Najpierw musimy jednak awansować z grupy, co nie jest może zbyt trudnym zadaniem, ale trzeba dobrze się ustawić, czyli unikać porażek, bo w ćwierćfinale można trafić na bardzo silnego rywala. A na tym etapie na pewno nie chcemy ponownie wracać do domu – podsumował Szalpuk.