"Kiedyś była rosyjska ściana, teraz jest polska ściana płaczu"

Zadanie wykonane. I to w wielkim stylu. Polscy siatkarze pokonali w Ergo Arenie reprezentację Francji 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) i wykonali olbrzymi krok w kierunku awansu na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Formalności muszą dopełnić w niedzielnym meczu ze Słowenią.

Trener reprezentacji siatkarzy po spektakularnym zwycięstwie z Francją w trakcie turnieju eliminacyjnego do IO.

11.08 | Polscy siatkarze zapewnili sobie w Gdańsku zwycięstwo w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym i wywalczyli awans do przyszłorocznych igrzysk. Przepustkę do Tokio biało-czerwonym dało wygranie drugiego seta w niedzielnym meczu ze Słoweńcami.

POLSKA - SŁOWENIA. RELACJA Z MECZU

Igrzyska są nasze. Polacy znów wygrali i rezerwują bilety do Tokio Mają to! Polscy... czytaj dalej » Polacy przed ostatnim dniem turnieju kwalifikacyjnego mieli dwa zwycięstwa i brakowało im tylko wygrania jednej partii ze Słoweńcami, by zapewnić sobie prawo gry w igrzyskach.

- Na początku było w naszych szeregach trochę za dużo nerwowych ruchów. Ale Słoweńcy też grali wówczas bardzo dobrze. Świetnie sobie radzili na zagrywce, w ataku i nawet na początku także w bloku. Zasłużyli na wygranie tej partii - przyznał Nowakowski po zwycięstwie 3:1.

Wrażenie na nim, przynajmniej na początku spotkania, robił serwis rywali. - Bardzo dobrze im to wychodziło. Mieli też trochę szczęścia, bo stawialiśmy dobry blok, ale ta piłka gdzieś nam jakoś uciekała. Oczywiście, my możemy powiedzieć, że to kwestia szczęścia, oni - że ich umiejętności. W drugiej partii już tak łatwo im nie było. Postawiliśmy się im, a potem te dwa asy Wilfredo Leona miały ogromne znaczenie - stwierdził.

Najlepsi na świecie w bloku

W Gdańsku bardzo mocnym punktem Polaków był blok. Zdobyli w ten sposób 11 punktów. Nowakowski przyznał, że w tym elemencie polska reprezentacja jest najlepsza na świecie. Kto wie, może tak dobra jak jeszcze niedawno rosyjska.

- Kiedyś była rosyjska ściana, a teraz jest polska ściana płaczu - stwierdził z dumą.

Nowakowski przyznał szczerze, że nastawiał się na bardziej zaciętą walkę w całym turnieju interkontynentalnym w Ergo Arenie.

- Był on łatwiejszy niż zakładałem. Ale ja przeważnie nastawiam się pesymistycznie. Ten turniej był jednak na pewno jednym z łatwiejszych, jeśli chodzi o wywalczenie awansu na igrzyska, mimo że przeciwnicy byli mocni - podkreślił.

Polacy odnieśli w Ergo Arenie komplet zwycięstw – kolejno pokonali 3:0 Tunezję i Francję, natomiast w niedzielę Słowenię 3:1.