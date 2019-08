Udany początek Memoriału Wagnera. Polacy po walce ograli Serbów

14.07.2019 | To nie był dzień polskich siatkarzy w Chicago. Biało-Czerwoni przegrali z Rosją 1:3 (19:25, 26:24, 22:25, 21:25) i nie wystąpią w wielkim finale Ligi Narodów. W niedzielę powalczą o brąz.

12.07.2019 | Polscy siatkarze nie przestają zachwycać. W Chicago Biało-Czerwoni pokonali Iran 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:22) i jako pierwsza drużyna zapewnili sobie awans do półfinału Ligi Narodów.

Polscy siatkarze pokonali Iran w Final Six Ligi Narodów

11.07.2019 | Wymarzony początek polskich siatkarzy w Final Six Ligi Narodów. Biało-Czerwoni po kapitalnym spotkaniu pokonali w Chicago Brazylię 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 21:25, 15:9) i zrobili wielki krok w stronę półfinału.

Polacy wyszli w swoim najmocniejszym obecnie składzie: Dawid Konarski, Fabian Drzyzga, Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek, Michał Kubiak, Wilfredo Leon i na libero Paweł Zatorski. To zestawienie grało przez większość spotkania, bo trener Vital Heynen nie robił wielu zmian.

Udany początek Polaków

Leon blisko rekordu prędkości serwisu. "Liczę, że szczyt formy przyjdzie na kwalifikacje" Wilfredo Leon ma... czytaj dalej » Kibice na pewno byli bardzo ciekawi postawy Wilfreda Leona. Pochodzący z Kuby siatkarz niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski w towarzyskich meczach z Holandią. Od początku nowy przyjmujący kadry nie wstrzymywał ręki w zagrywce, a kilkukrotnie zaatakował z wielką siłą. Punkty u Polaków rozkładały się jednak po równo, bo Drzyzga próbował rozdzielać piłki między wszystkich kolegów.

Biało-Czerwoni grali bardzo solidnie i szybko osiągnęli przewagę (10:5 po ataku Bieńka), którą utrzymali do końca partii. Serbowie popełnili zdecydowanie za dużo błędów w zagrywce (aż osiem), by móc myśleć o zwycięstwie. W końcówce, po kilku naszych błędach, rywale zbliżyli się co prawda na dwa "oczka", ale na więcej nie było ich stać.

Drugi set rozpoczął się od świetnego ataku z szóstej strefy Leona. Później było nieco gorzej. Polacy na moment stracili skuteczność, co zaowocowało wynikiem 6:9 dla gości. Dobre zagrywki Kubiaka, skuteczne ataki Leona i Konarskiego uspokoiły jednak sytuację. Gra się wyrównała, a na drugą przerwę techniczną Polacy schodzili z wynikiem 16:15. Po niej, głównie dzięki bardzo szczelnemu blokowi, Biało-Czerwoni wyszli na bezpieczne prowadzenie 21:17, którego nie oddali już do końca. Bezradni Serbowie raz za razem przyjmowali kolejne ciosy i ulegli do 18.

Źródło: Newspix Polacy okazali się lepsi od Serbów

Zastój w grze

W kolejnej odsłonie Polacy kontynuowali dobrą grę. Na pierwszej przerwie prowadzili 8:5, a na kolejnej 16:13. Serbowie nie składali jednak broni i po chwili doprowadzili do remisu po 18. Trzeba jednak przyznać, że Polacy im w tym pomogli, nie kończąc kilku ataków z rzędu. Kiedy przegrywaliśmy 20:21 trener Heynen wziął czas i w mocnych słowach starał się postawić swoich podopiecznych do pionu. Nie udało się - Serbowie wygrali partię do 22.

14 siatkarek powalczy o igrzyska. Trener ogłosił skład Trener siatkarek... czytaj dalej » Czwarty set od początku był bardzo wyrównany i długo żadnej ze stron nie udawało się zbudować sobie większej przewagi. Gra była szarpana, a każdy punkt przychodził z trudem. Po obu stronach siatki sporo było niedokładności, a mało skuteczności i naprawdę widowiskowych akcji. Na szczęście od stanu 21:21 Polacy zdobyli dwa punkty z rzędu. W końcu zafunkcjonował blok, a po wcześniejszym zastoju obudził się Leon, który wykorzystał kilka ataków i zakończył spotkanie asem serwisowym.

Przetarcie przed igrzyskami

Memoriał Wagnera jest dla polskich siatkarzy ostatnim sprawdzianem formy przed sierpniowym turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio. Polacy będą rywalizować w dniach 9-11 sierpnia. Przeciwnikami ekipy Heynena w Gdańsku będą Francja, Słowenia i Tunezja.

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera rozgrywany jest od 2003 roku. Jego celem jest uhonorowanie pamięci najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki, który doprowadził reprezentację Polski do mistrzostwa świata w 1974 roku i złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w 1976 roku. Polacy ośmiokrotnie triumfowali w tym turnieju. W zeszłym roku zwyciężyli wyprzedzając Rosję, Francję i Kanadę.

Program XVII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:



Czwartek, 1 sierpnia

Polska - Serbia 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:22 )

Polska: Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Piotr Nowakowski, Dawid Konarski, Wlifredo Leon, Mateusz Bieniek – Paweł Zatorski (libero), Damian Wojtaszek (libero), Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, Bartosz Kwolek, Maciej Muzaj.

Serbia: Nikola Jovovic, Marko Ivović, Srecko Lisinac, Aleksandar Atanasijević, Uros Kovacević, Petar Krsmanović – Nikola Peković (libero), Drazen Luburić, Lazar Cirović, Aleksandar Okolić.



Brazylia – Finlandia (godz. 20.00)



Piątek, 2 sierpnia

Polska - Brazylia (17.30)

Finlandia - Serbia (20.30)



Sobota, 3 sierpnia

Serbia - Brazylia (12.00)

Polska - Finlandia (15.00)