Polskie siatkarki były o włos od igrzysk. Mistrzynie świata minimalnie lepsze

#FIVBOQT: Serbia is going to #Tokyo2020!

They’ve just made a comeback to beat Poland in four sets (21-25, 25-23, 25-16, 25-23) and grabbed a spot in the Olympic Games.



Match stats: https://t.co/TKyKXrovJp

https://t.co/JQvxeLcQzJ#volleyball#ingame@ossrb@PolskaSiatkowkapic.twitter.com/kSuNt34C7q