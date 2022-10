Polska - Serbia. Kiedy i o której godzinie mecz MŚ siatkarek?

MŚ siatkarek 2022: terminarz, wyniki, tabele>>>

Siatkarki zmotywowane przed kolejnymi wyzwaniami w Łodzi. "Jedziemy walczyć" Mimo że Polki w... czytaj dalej » Polki rozpoczęły turniej od trzech zwycięstw, kolejno z Chorwacją (3:1), Tajlandią (3:0) oraz Koreą Południową (także 3:0). Na zakończenie pierwszej fazy grupowej przyszły jednak porażki z Dominikaną (1:3) oraz Turcją (2:3), przez co Biało-Czerwone awansowały do kolejnej rundy z czwartego miejsca w grupie B.

Polska - Serbia. Kiedy i o której godzinie mecz MŚ 2022?

We wtorek nasze siatkarki czeka ogromne wyzwanie, bo zagrają z niepokonanymi do tej pory Serbkami. Ekipa prowadzona przez Daniele Santarellego wygrała kolejno z Kanadą (3:0), Bułgarią (3:2), Niemcami (3:0), Kazachstanem (3:0) oraz Stanami Zjednoczonymi (3:0), kończąc zmagania w grupie C na pierwszej lokacie.

- Czasami z teoretycznie dużo trudniejszym rywalem gra się bardziej komfortowo, bo kiedy nie jest się faworytem, jest mniej presji. Mecz z Turcją pokazał, że możemy powalczyć z topowymi zespołami, jak równy z równym. Przy takim skupieniu i walce, jaką podjęłyśmy w Gdańsku, jesteśmy w stanie przeciwstawić się Serbkom, ale i też powalczyć z nimi o punkty – patrzy z optymizmem środkowa reprezentacji Polski Kamila Witkowska.



Kluczem do tego ma być zatrzymanie atakującej Tijany Boskovic. - Serbia opiera swoją grę na prawym skrzydle, gdzie mają topową zawodniczkę z ciężkim do obrony atakiem. Mam nadzieję, że spróbujemy powalczyć na siatce i dobrze ustawić blok-obronę. To jest podstawa do tego, żeby z Serbkami nawiązać walkę – tłumaczyła.

Oprócz Serbii w grupie F Biało-Czerwone zagrają jeszcze z Amerykankami, Kanadyjkami i Niemkami.

Mecz Polska - Serbia odbędzie się we wtorek, 4 października w Atlas Arenie w Łodzi. Początek o godzinie 20.30. Relacja i wynik na żywo w eurosport.pl.