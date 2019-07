Polacy nie przypominali samych siebie. Wielkiego finału nie będzie

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - ROSJA

Od początku Final Six Polacy grali siatkówkę ponad stan. Na otwarcie turnieju zszokowali wielkich Brazylijczyków, a na deser zbili Irańczyków. Szturmem wdarli się do półfinału i rozbudzili apetyty. Kto wie, może nawet na złoto Ligi Narodów.

Złoto uciekło w tie-breaku. Polscy siatkarze przegrali finał Uniwersjady Siatkarski... czytaj dalej » W fazie grupowej skład poskładany przez Vitala Heynena naprędce zadziwiał, po prostu nie miał słabych punktów. W butach lidera zaskakująco swobodnie czuł się Bartosz Bednorz, samego siebie i w ataku, i w bloku przechodził Norbert Huber, Marcin Komenda rozgrywał być może najlepsze mecze w karierze, a Karol Kłos grał jak stary wyga. Tak było jeszcze dwa dni temu. Dzień przerwy zmienił wszystko.

W meczu z Rosją zabrakło liderów. Żaden z Polaków nie wypadł choć w małym stopniu tak dobrze jak wcześniej. Zabrakło też kolektywu.

Brakowało bloku

Zaczęło się od autowego ataku Bednorza i - jak się okazało - była to zapowiedź problemów całej drużyny. Rosjanie momentalnie odskoczyli, a Polacy przeżywali męczarnie. Szwankowało przyjęcie, ataku praktycznie nie było. Skuteczności brakowało Maciejowi Muzajowi, Bartosz Kwolek raz po raz pakował się w blok. Do tego wszystkiego multum popsutych zagrywek, od których mogły rozboleć zęby. Co znamienne Biało-Czerwoni zatracili swoją najgroźniejszą broń - blok. W pierwszym secie walki nie było (19:25).

Polacy dziwią się samym sobie. "Mieliśmy być słabsi" Trwa fiesta w... czytaj dalej » Jak dziwny to był mecz, pokazał set numer dwa. Rosjanie wcale nie grali dobrze. To, co funkcjonowało naprawdę świetnie to ich ataki ze środka siatki. Głównie dzięki nim znów byli kilka punktów z przodu. Dla Polaków lepszy moment przyszedł po drugiej przerwie technicznej (11:16). Z pola serwisowego zaczął strzelać Bednorz, w jego ślady poszedł Kwolek, a później i Huber. Udało się dojść rywali, kiedy wreszcie zafunkcjonował blok. Przez kilka minut to znów była drużyna z meczów z Brazylią i Iranem.

Zawiodło przyjęcie

Wydawało się, że Polacy się obudzili, że złapali wreszcie swój zabójczy rytm. Kiedy ze stanu 8:11 w trzecim secie doszli do wyniku 14:11, a Bednorz znów szalał w ataku, wydawało się, że mają otwartą autostradę do zwycięstwa. I znów wszystko runęło. Przyjęcie spadło do poziomu ledwie 30 procent, na lewym skrzydle niemiłosiernie męczył się Kwolek. Rosjanie, niewiele robiąc, mieli drugiego seta (22:25).

Na tym emocje się skończyły. Ostatnią partię rywale kontrolowali od pierwszej do ostatniej piłki. Swojego dnia nie mieli siatkarze, nie miał też Heynen, który tym razem nie potrafił pomóc drużynie zmianami.

W niedzielę o 22 Polacy zagrają o brązowe medale Ligi Narodów. Ich rywalem będzie Brazylia lub USA. Relacja na żywo z tego spotkania w eurosport.pl.

WYNIK PÓŁFINAŁU LIGI NARODÓW:

Polska - Rosja 1:3 (19:25, 26:24, 22:25, 21:25)