Punkt za punkt. Twarda walka z Rosjanami

20:17. Sporo niedokładności z obu stron, ale to Drzyzga wygrał walkę na siatce!

17:16. Podlesnych mocno i przede wszystkim obok próbującego blokować go Kurka.

6:7. Szybka piłka do Kwolka, który zdobył punkt.

Biało-Czerwoni poprzednio ze Sborną zmierzyli się trzy miesiące temu. W półfinale Final Six Ligi Narodów górą byli rywale, którzy potem wygrali całe rozgrywki, a Polacy zajęli trzecie miejsce.

Rosjanie, z trzema zwycięstwami i dwiema porażkami, plasują się na piątym miejscu. Chcieliby zatrzeć gorsze wrażenie z ME, z których - jako obrońcy tytułu - odpadli w ćwierćfinale. Fiński trener Tuomas Sammelvuo, który w przeszłości był zawodnikiem Zaksy Kędzierzyn-Koźle, w Japonii ma do dyspozycji głównie młodych i rezerwowych zawodników. W drużynie ma jednak m.in. doświadczonego rozgrywającego Siergieja Grankina i dobrze radzącego sobie w tym sezonie środkowego Iwana Jakowlewa.

7:12

W Hiroszimie dodatkowo do drużyny dołączył kapitan Michał Kubiak, który ostatnie kilka dni spędził w kraju. W składzie na mecz ze Sborną znalazło się więc 12 siatkarzy, którzy chcieli po ME wystąpić też w PŚ oraz wracający japońską imprezą do kadry po kwietniowej operacji kręgosłupa Bartosz Kurek i Bartosz Kwolek.