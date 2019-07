Vital Heynen: młodemu zespołowi przytrafiają się gorsze dni

Polacy nie przypominali samych siebie. Wielkiego finału nie będzie To nie był dzień... czytaj dalej » - Rywale byli zdecydowanie lepsi od nas. Musimy mieć dobre przyjęcie i atak, żeby mieć szanse ze Sborną, a nie szło nam dobrze w tych dwóch elementach. Uważam, że nie można mieć zastrzeżeń do naszej waleczności. Mam bardzo młody i niedoświadczony zespół. W takim wypadku nie jest czymś nienormalnym, że przytrafiają się gorsze dni takie jak dziś. Rosjanie zasłużyli na zwycięstwo. Jestem w stanie żyć z tą porażką. To był dla nas świetny turniej – ocenił szkoleniowiec.

Cenne doświadczenie

W podobnym tonie wypowiedział się po przegranym półfinale rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda.

- Ten turniej jest dla nas bardzo cennym doświadczeniem, ponieważ przyjechaliśmy tu w młodym składzie. Jesteśmy tu po to, by walczyć o każdą piłkę. Staraliśmy się grać swoją najlepszą siatkówkę. Sądzę, że w potyczkach z Brazylią i Iranem wyszło nam to bardzo dobrze, dziś było gorzej. Walczyliśmy jednak o każdą piłkę – podkreślił.

Rosjanie bez presji

W meczu o trzecie miejsce Polacy zagrają o godzinie 22:00 z Brazylią. W meczu o zwycięstwo w turnieju Rosja zagra trzy godziny później ze Stanami Zjednoczonymi.

- Bardzo się cieszę z awansu do finału. Mamy w składzie wielu zawodników, którzy nie mają na koncie zbyt wielu meczów w kadrze. Podoba mi się atmosfera, którą mamy w drużynie – powiedział trener Sbornej Tuomas Sammelvuo. - Mam nadzieję, że w niedzielę będziemy w stanie cieszyć się chwilą i grą. Oczywiście, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by wygrać. Ale nie skupiamy się na tym, by wygrywać. Lepiej skoncentrować się na swoich umiejętnościach. Przed finałem musimy przede wszystkim odpocząć. Części zawodników dałem odpocząć wczoraj. Nie trenowaliśmy zbyt wiele przed Final Six, bo siatkarze mieli wówczas dwutygodniowe wakacje. Niedzielny finał potraktujemy jako wspaniałą szansę dla każdego z naszych zawodników – dodał.