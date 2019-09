Niemcy rozbici. Polacy z kapitalnym Leonem zagrają o medale

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

Spotkania z Niemcami w ostatnich latach miały wiele dramaturgii. W pamięci wszystkich kibiców jest mecz ze stycznia 2016 roku. Wtedy w Berlinie trwał turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Oba zespoły po przegranych półfinałach straciły szansę na awans z tej imprezy, ale walczyły o trzecie miejsce, które dawało możliwość występu w decydującym turnieju w Japonii.

Niesamowite zwycięstwo

Naszych zachodnich sąsiadów prowadził wtedy obecny trener Polaków Vital Heynen. Jego ówcześni podopieczni prowadzili 2:1, a w czwartym secie mieli piłkę meczową i to w ataku. Biało-Czerwoni pod wodzą Stephane'a Antigi nie poddali się. Doprowadzili do tie-breaka. Ten był niesamowity i pasjonujący do ostatniej piłki. Ostatecznie wygrali 16:14. Krótko potem Heynen przestał być selekcjonerem Niemców, a nasza ekipa awansowała na igrzyska z turnieju w Azji.

Tylko Grozer był zagrożeniem

Belgijski szkoleniowiec pracował za naszą zachodnią granicą prawie pięć lat. Wielu zawodników, którzy teraz występują w reprezentacji to jego byli podopieczni. Polacy najbardziej mogli obawiać się Georga Grozera. Niemiecki atakujący węgierskiego pochodzenia występował w Pluslidze przed dwa sezony. W 2012 roku doprowadził Resovię do mistrzostwa. W ostatnim występie na polskich parkietach zdobył 31 punktów. Rzeszowianie pokonali wtedy w finale Skrę Bełchatów w czterech meczach (3:1). Grozer został nie tylko MVP finałów, ale także całego sezonu.

Teraz ma już prawie 35 lat i nie jest już tym siatkarzem, co wtedy. Na dodatek wraca do formy po kontuzji, ale w poniedziałek był jedynym zawodnikiem, który zagrażał Polakom. Zdobył 18 punktów przy ponad 60-procentowej skuteczności, ale sam nie dał jednak rady.

Jedynie początek nerwowy

Biało-Czerwoni, którzy w drodze do ćwierćfinału stracili tylko jednego seta w inauguracyjnym meczu z Estonią (3:1), tylko na początku mieli lekkie problemy. Nerwowo wyglądało przyjęcie, ale szybko wszystko wróciło do normy. Przy prowadzeniu przeciwników 12:10 znakomicie serwował kapitan Michał Kubiak. Potem kapitalnie prezentowali się Wilfredo Leon i Maciej Muzaj. Ten drugi dostał od Heynena jasny znak, że jest teraz pierwszym atakującym kadry. To świetnie wpłynęło na jego pewność siebie. Grał bez żadnej tremy i skutecznie.

Polacy kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Pierwszą partię wygrali 25:19 i to był 17. z rzędu set na tych mistrzostwach, w którym nasi siatkarze stracili mniej niż 20 punktów. To osiągnięcie zupełnie wyjątkowe na takim poziomie.

Źródło: PAP/EPA Leon w ataku był bardzo trudny do powstrzymania

Przebieg drugiej odsłony był bardzo podobny do wcześniejszej. Niemcy próbowali, ich włoski opiekun Andrea Giani dokonał kilku roszad w składzie, ale nic to nie pomogło. Wciąż nie do zatrzymania był Leon. 26-letni przyjmujący w dwóch setach skończył dziesięć z 12 ataków, co dało mu 83-procentową skuteczność. Ostatecznie tę część Polacy wygrali 25:21.

Leon i wszystko jasne

Trzeci set był najbardziej zacięty. Niemcy utrzymywali dystans dłużej niż przez jego połowę (16:15). W kluczowych momentach znów genialnie prezentował się Leon. Zdobywał punkty nie tylko mocnymi, ale także technicznymi atakami. Dla naturalizowanego Kubańczyka to był prawdopodobnie najlepszy mecz w reprezentacji. Łącznie skończył 17 z 21 ataków. Po akcji Kubiaka Polacy mieli sześć piłek meczowych. Pierwszą z nich wykorzystał właśnie kapitan kadry (25:18).

W półfinale w Lublanie Polacy zmierzą się w czwartek ze Słowenią albo Rosją.

Polska – Niemcy 3:0 (25:19, 25:21, 25:18)

Polska: Nowakowski (3), Muzaj (7), Leon (18), Drzyzga (3), Kubiak (9), Bieniek (4), Wojtaszek (libero) oraz Zatorski (libero), Konarski, Komenda i Szalpuk

Niemcy: Fromm (2), Krick (4), Schott (6), Bohme (1), Grozer (18), Kampa, Zenger (libero) oraz Kaliberda, Hirsch, Zimmermann, Karlitzek, Reichert (8) i Brehme (1)