Huśtawka nastrojów z happy endem. Polki z trzecim zwycięstwem w Lidze Narodów

9.09 | Polskie siatkarki, które zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Europy, wróciły do kraju. - Uczucia są mieszane. Z jednej strony satysfakcja z wyniku, bo przed turniejem taki rezultat wzięlibyśmy w ciemno. Z drugiej niedosyt, bo medal był blisko, a nie udało się go zdobyć - wyznał trener reprezentacji Jacek Nawrocki.

Polki rywalizację w tegorocznych rozgrywkach rozpoczęły od dwóch zwycięstw i porażki. W pokonanym polu pozostawiły Kanadę (3:1) oraz Koreę Południową (3:0) oraz musiały uznać wyższość Brazylijek (0:3).

W niedzielę faworytkami nie były. Świeżo w pamięci mogły mieć bowiem dwie majowe, towarzyskie porażki z prowadzonymi przez Vitala Heynena Niemkami. Szczęśliwie, tamte wyniki udało się wymazać z pamięci.

Polki skuteczniejsze w końcówce

W Bossier City w Luizjanie Polki zanotowały wymarzony początek. Po udanym ataku Aleksandry Gryki ze środka siatki było już 8:3. Chwilę później zaczęły się kłopoty - Zuzanna Górecka nie poradziła sobie z przyjęciem, a Agnieszka Kąkolewska dała się złapać blokiem i było 11:8. Szczęśliwie złą passę dość szybko udało się zakończyć.

Nie ma mocnych na Brazylijki w siatkarskiej Lidze Narodów Brazylijskie... czytaj dalej » Udane ataki Góreckiej i Martyny Łukasik pozwalały trzymać Niemki na dystans. Te jednak nie zamierzały oddawać seta bez walki i kiedy zablokowały tę drugą zbliżyły się już tylko na punkt (16:15). Dużą zasługę w tej pogoni miała Lina Alsmeier.

Trener Stefano Lavarini był zmuszony wziąć czas i osiągnął swój cel, bo za moment Camilla Weitzel uderzyła w aut (18:15). Na tym etapie świetną pracę na zagrywce wykonała Alsmeier i Niemki pierwszy raz w meczu prowadziły (18:19). Końcówka seta zapowiadała się pasjonująco. Przy stanie 23:23 piękną i długą akcję wygrały Niemki i to one miały pierwszą piłkę setową. I tu Polki miały furę szczęścia, bo daleko w aut huknęła Oliwia Rożański, ale rywalki dotknęły siatki.

Setową szansę miały również Polki po ataku Kąkolewskiej w kontrze (26:25). I udało się tę szansę wykorzystać, bo kolejny kontratak skończyła Weronika Szlagowska. Było 1:0.

Kilkukrotnie dały się dogonić

Również wejście w partię numer dwa wypadło świetnie. Po bloku Różański i ataku Góreckiej zrobiło się już 5:1. Niestety Niemki błyskawicznie się pozbierały i za moment było 6:6. Gra toczyła się jednak falami i Polki znów uciekły na trzy punkty (10:7). Odpowiedź rywalek znów była dość szybka i po kilku minutach prowadziły już 14:13. Biało-Czerwone i tym razem zareagowały wzorowo - skuteczna Górecka dała dwupunktowy zapas (17:15). Kiedy Hanna Orthmann pomyliła się w ataku przewaga dwukrotnie się zwiększyła (21:17) i w końcówkę Polki wchodziły z dużym komfortem.

Polki dość niespodziewanie zacięły się nieco w ataku, ale szczęśliwie mogły liczyć na pomoc i błędy rywalek. Partię udało się zakończyć bez większych nerwów (25:22). Ostatni punkt pewnym atakiem z lewego skrzydła zdobyła Różański, która po dwóch setach zanotowała już 14 oczek.

Źródło: volleyballworld.com Joanna Wołosz dobrze kierowała grą Polek

Set do zapomnienia

W partię numer trzy lepiej weszły Niemki, które uciekły na dwa punkty po bloku na Gryce. Za moment miały już pięć oczek więcej, bo szalała Orthmann (9:4). Na tym etapie nie wychodziło nic, a zawodziło szczególnie przyjęcie. Wściekły Lavarini próbował ratować sytuację czasem na żądanie, ale tym razem efektu nie było.

Liga Narodów siatkarek 2022. Kiedy zagrają Polki? Terminarz Ruszyła Liga... czytaj dalej » Walki w tej partii nie było, bo rywalki uciekły zbyt daleko. Finalnie Polki zostały w tym fragmencie gry zdeklasowane 14:25.

Dały się dogonić

Orthmann dużo krzywdy Polkom zrobiła też na otwarcie czwartego seta, bo zaczęła od asa. Szczęśliwie tym razem udało się utrzymać w grze i nie pozwolić przeciwniczkom uciec. Po asie Łukasik było 3:2, po ataku Różański 4:2, a na 5:2 w kontrze podwyższyła Górecka. Polki były z przodu i skutecznie broniły przewagi.

Blok Kąkolewskiej i Łukasik pozwolił uciec Polkom na 13:8. Zwycięstwo było coraz bliżej.

Niemki walczyły ambitnie i po asie serwisowym Weitzel znów był remis (19:19). Końcówka zapowiadała się nerwowo. Niestety to rywalki popełniły w niej mniej błędów i to one dotarły do piłek setowych (22:24). Wykorzystały drugą z nich, bo wprowadzona tylko na zagrywkę Monika Fedusio ją zepsuła.

Świetne wejście w tie-breaka

Tie-break znów rozpoczął się świetnie. Po dwóch asach Kąkolewskiej było 4:1, a kolejne punkty dorzuciły zaraz Różański i Kamila Witkowska w kontrataku.

Źródło: Volleyball World Agnieszka Kąkolewska w ataku

Udało się zatem uciec na pięć oczek i zadanie było proste - pilnować przewagi. Błędy się pojawiały, ale po bardzo trudnych atakach Góreckiej i Łukasik było 9:5. To właśnie nasza Łukasik w najważniejszym momencie grała pierwsze skrzypce.

Polki były już nie do zatrzymania, bo asy na drugą stronę siatki zaczęła posyłać Joanna Wołosz. Tie-breaka wygrały 15:7 i mają trzecie zwycięstwo w Lidze Narodów. W tabeli zajmują ósme miejsce.

Wołosz została wybrana najlepszą zawodniczką spotkania.

Teraz Filipiny

14 czerwca rozpoczną się dwa kolejne turnieje. Biało-Czerwone w Quezon City na Filipinach zmierzą się z Japonią, Tajlandią, USA i Belgią. Drugi odbędzie się w Brasilii.



Tegoroczna edycja Ligi Narodów odbywa się w nowym formacie. Zmniejszono liczbę turniejów z pięciu do trzech, w trakcie których każdy z uczestników rozgrywa po cztery spotkania. Osiem najlepszych ekip zakwalifikuje się do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 13-17 lipca w Ankarze.

Polska - Niemcy 3:2 (27:25, 25:22, 14:25, 23:25, 15:7)