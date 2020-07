Trzy dobre sety, potem zadyszka. Polscy siatkarze pokonali Niemców w kolejnym sparingu

"Echo się odbijało. To był dziwny mecz" Polscy siatkarze... czytaj dalej » W środę odbyło się pierwsze spotkanie reprezentacji Polski po ponad 280 dniach przerwy. Zawodnicy Vitala Heynena nie bez problemów pokonali wtedy w sparingowym meczu Niemców 3:2, choć przegrywali już 0:2. Mecz rozpoczęli jednak w dość eksperymentalnym składzie, a gdy doszło do zmian i na parkiecie pojawił się m.in. Wilfredo Leon, gra od razu zaczęła wyglądać zdecydowanie lepiej.

Trener w czwartek postawił na skład: Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Marcin Komenda, Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz, Norbert Huber i na libero Paweł Zatorski. Oznaczało to, że wystawił pięciu innych siatkarzy niż dzień wcześniej. Ostali się Maciej Muzaj i Norbert Huber.

Świetna druga partia

Polacy zaprezentowali się solidnie i tylko w końcówce w ich poczynania wdało się rozprężenie. Choć pierwsza partia była wyrównania i nie zabrakło błędów, to od stanu 17:15 Biało-Czerwoni grali pewniej na zagrywce i wygrali 26:24.

W drugiej było jeszcze lepiej - gdy trener Niemców poprosił o czas, ci przegrywali już 6:12. Dobrze na bloku grali Śliwka i Huber, a Bednorz potrafił zaskoczyć rywali efektowną kiwką. Ostatecznie Śliwka wykończył atak i Polacy wygrali 25:16. Brakowało tylko kibiców, którzy nie mogli pojawić się w hali w Zielonej Górze z powodu panujących obostrzeń.

Nowy skład, set za set

Dwóch rywali, cztery sparingi. Polscy siatkarze jako pierwsi wracają do gry Już w środę... czytaj dalej » Po chwili przerwy na parkiecie zameldował się nowy skład: Karol Kłos, Michał Kubiak, Dawid Konarski, Grzegorz Łomacz, Artur Szalpuk, Jan Nowakowski i Damian Wojtaszek na libero. Efekt? Szybkie prowadzenie 5:2. Później w poczynania Polaków zaczęły wkradać się błędy, a Niemcy grali na większym luzie i potrafili zaskoczyć. Jednak nie na tyle, by wygrać partię - Kubiak potrafił przedrzeć się przez potrójny blok, a świetnie wspierał go punktujący Kłos. Wynik 25:21 stał się faktem.

Obie ekipy umówiły się na przynajmniej cztery sety, dlatego o odpoczynku nie mogło być jeszcze mowy. Polacy mieli trzypunktową przewagę (14:11), ale stracili koncentrację i nasi zachodni sąsiedzi, podrażnieni dodatkowo wcześniejszymi niepowodzeniami, zaczęli walczyć na całego. Zawodnicy Andrei Gianiego prowadzili nawet 18:16, a przy stanie 24:24 mieliśmy grę na przewagi. Konarski nadział się na blok i Niemcy wygrali 27:25.

Jednak cały mecz należał do Polaków. Nawet na sekundę nie wszedł Leon, bohater środkowego spotkania.

W niedzielę i poniedziałek kolejne mecze z udziałem Biało-Czerwonych. Tym razem zagrają w Łodzi z Estonią.

Polska - Niemcy 3:1 (26:24, 25:16, 25:21, 25:27)