Trener Polaków: drużyna zrobiła ogromny mentalny krok naprzód

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

Zarówno szkoleniowiec, jak i polscy siatkarze mieli świadomość, że mecz z drużyną Andrei Gianiego będzie ich pierwszym poważnym sprawdzianem w tej imprezie. W sześciu wcześniejszych spotkaniach oddali rywalom tylko seta, pięć poprzednich spotkań wygrali 3:0, a w 16 partiach nie pozwolili przeciwnikom dotrzeć do granicy 20 punktów. W poniedziałek poza drugim setem, Polakom znów udała się ta sztuka.

Jedynym fragmentem spotkania, w którym srebrni medaliści poprzedniej edycji czempionatu Starego Kontynentu mieli szansę zagrozić Biało-Czerwonym, było ich prowadzenie 12:10 w pierwszej partii. Polski zespół odzyskał jednak kontrolę nad meczem. Całe spotkanie wygrał 3:0. Polska - Niemcy [RELACJA] Ćwierćfinał z... czytaj dalej »

"Zaskakujące błędy"

- Wynik może sugerować, że to był łatwy mecz. Nie zagraliśmy dobrze, ale mądrze i o to mi chodziło - stwierdził Heynen.

- To spotkanie nie było długie, ale uważam, że mogliśmy lepiej realizować założenia przedmeczowe. Stres sprawia jednak, że trudno to robić. Widać to było po obu stronach. Były zaskakujące błędy, ale nie można się na tym koncentrować, tylko grać dalej i to przeczekać - dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Z czego wynikało zdenerwowanie? - Niektórzy z naszych zawodników nie mają doświadczenia w grze na tym etapie mistrzostw Europy, a to ważne, nawet jeśli są już mistrzami świata. Dlatego uważam, że nasza drużyna zrobiła ogromny mentalny krok naprzód - podkreślił belgijski szkoleniowiec. Niemcy rozbici. Polacy z kapitalnym Leonem zagrają o medale To był kolejny... czytaj dalej »

"Były jakieś rezerwy"

Zrobił go m.in. zdobywca siedmiu punktów Maciej Muzaj, trzeci najskuteczniejszy gracz po Wilfredo Leonie i Michale Kubiaku w naszych szeregach. - Pozornie może sprawiałem wrażenie nieco zdenerwowanego, ale to były raczej emocje, kiedy coś mi się nie udało, ale wówczas zawsze miałem wsparcie w kolegach. Grało mi się dobrze, może jeszcze były jakieś rezerwy, ale to na dzisiaj wystarczało. Drużyna też się spisała znakomicie. W kolejnych meczach, jeszcze większej wagi, jestem przekonany, że będzie jeszcze lepiej - stwierdził atakujący.

Biało-Czerwoni na półfinał przeniosą się do Lublany, gdzie w czwartek zmierzą się ze Słoweńcami, którzy pokonali w ćwierćfinale obrońców tytułu Rosjan 3:1.

- Teraz przed nami podróż, kolejna, ale już do tego przywykliśmy i nie robimy z tego problemu - podsumował Muzaj.

Źródło: tvn24 Drabinka fazy pucharowej mistrzostw Europy siatkarzy 2019

Polska - Niemcy 3:0 (25:19, 25:21, 25:18)



Polska: Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Fabian Drzyzga, Wilfredo Leon, Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Paweł Zatorski (libero) oraz Damian Wojtaszek (libero), Dawid Konarski, Marcin Komenda, Artur Szalpuk.

Niemcy: Lukas Kampa, Christian Fromm, Ruben Schott, Gyorgy Grozer, Marcus Boehme, Tobias Krick, Julian Zenger (libero) oraz Denys Kaliberda, Anton Brehme, Jan Zimmermann, Moritz Karlitzek, Simon Hirsch, Moritz Reichert.