Trochę nerwów, Hiszpania pokonana. "Teraz wszystkie siły na Niemki"

Polskie siatkarki zagrają w ćwierćfinale ME

Szybkie trzy sety i pewny awans. Polki w ćwierćfinale Poszło zgodnie z... czytaj dalej » Dowodzona przez niego drużyna w niedzielny wieczór odprawiła w Łodzi Hiszpanię 3:0. - Trochę nerwów było, nie można mówić o spokojnym meczu. To jest faza turnieju, w której można odpaść, więc zawsze zagląda do oczu obawa, kiedy przeciwnik się zbliża - przyznał Nawrocki po 1/8 finału.

Smarzek-Godek: liczy się tylko to, żebyśmy wygrywały

- Najważniejsze, że wygrałyśmy w trzech setach, nie straciłyśmy dużo sił i jesteśmy w kolejnej rundzie. A teraz wszystkie siły na Niemki - oświadczyła kapitan reprezentacji Agnieszka Kąkolewska.



W dobrym nastroju była atakująca Malwina Smarzek-Godek. - Hiszpania grała dość radosną siatkówkę - opowiadała. - My, jako faworyt, musiałyśmy zwyciężyć i to zrobiłyśmy. Cieszę się, że Natalia Mędrzyk dostawała tyle piłek i była bardzo skuteczna. Nie mam żadnego ciśnienia, że muszę zdobywać najwięcej punktów. Liczy się tylko to, żebyśmy wygrywały - zapewniła.

