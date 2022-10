Polska - Kanada w MŚ siatkarek. Kiedy i o której godzinie mecz? Gdzie relacja?

MŚ siatkarek 2022: terminarz, wyniki, tabele>>>

W środę Polki sprawiły nie lada sensację, pokonując w trzech setach aktualne mistrzynie olimpijskie Amerykanki.

- Powiedziałyśmy sobie, że nie mamy nic do stracenia, że najważniejsze jest to, żebyśmy zostawiły w kolejnych meczach w Łodzi serce i wszystko, co mamy najlepsze. No i podziałało. Jesteśmy chyba wszystkie w szoku. Takie zwycięstwo na pewno buduje, ale jeszcze nic nie wygrałyśmy - skomentowała zwycięstwo rozgrywająca Joanna Wołosz.

Oglądasz Wideo: Krzysztof Srogosz/Eurosport Joanna Wołosz po wygranym meczu z USA w mistrzostwach świata

Polska - Kanada. Kiedy i o której godzinie mecz MŚ 2022? Gdzie relacja?

Dzięki tej wygranej, Biało-Czerwone mocno przybliżyły się do upragnionego ćwierćfinału. Aby wymarzony awans się ziścił, w piątek trzeba będzie potwierdzić dobrą formę w starciu z Kanadyjkami. "Jesteśmy w stanie dużo osiągnąć. Wszystko w naszych rękach" - Myślę, że... czytaj dalej »

Podopieczne Shannon Winzer prezentują się na trwającym turnieju bardzo dobrze. W siedmiu meczach, podobnie jak Polki, odniosły cztery zwycięstwa oraz trzy porażki. W tabeli wyżej są jednak nasze siatkarki, które mają na swoim koncie o dwa punkty meczowe więcej.

Spotkanie w Atlas Arenie będzie o tyle istotne, że zmierzą się ze sobą czwarta z piątą drużyną w tabeli. Do kolejnej fazy z grupy F awansowały już Serbki oraz Turczynki, blisko awansu są Amerykanki, a o czwartą pozycję walczą Polki, Kanadyjki, Tajki, Dominikanki oraz Niemki.

Wszystko jest jednak w rękach Biało-Czerwonych, które, w przypadku zwycięstw z Kanadyjkami oraz Niemkami, zameldują się w najlepszej ósemce imprezy.

Spotkanie Polska - Kanada odbędzie się w piątek 7 października o godzinie 20.30. Relacja na żywo na eurosport.pl.

