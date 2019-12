Kolejna wielka siatkarska impreza w Polsce

Polscy siatkarze zajęli trzecie miejsce na ME 2019

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

W Polsce zostaną rozegrane spotkania grupowe (15 meczów), cztery mecze 1/8 finału, dwa ćwierćfinały, oba półfinały, a także spotkanie o trzecie miejsce i finał.



Łącznie przed polską publicznością siatkarze rozegrają 25 spotkań.

Format bez zmian

Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) zdecydowała, że kolejna edycja mistrzostw Starego Kontynentu odbędzie się w znanej już formule - z udziałem 24 zespołów podzielonych na cztery grupy po sześć zespołów.



Jak przypomniała polska federacja, wśród startujących ekip na pewno znajdą się współgospodarze, a także osiem najlepszych, oprócz Polski, zespołów ME 2019 - Serbia, Słowenia, Francja, Rosja, Włochy, Ukraina, Niemcy i Belgia. Stawkę uzupełni 12 drużyn wyłonionych podczas kwalifikacji, które odbędą się latem 2020 roku.



- To kolejny najwyższej rangi turniej, który odbędzie się w naszym kraju. Jestem pewien, że Polski Związek Piłki Siatkowej dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić to prestiżowe wydarzenie na najwyższym poziomie organizacyjnym. Cieszę się, że mistrzostwa ponownie odbędą się w czterech krajach. Ta formuła znakomicie służy promocji siatkówki w Europie, a dla nas gospodarzy - Czech, Estonii, Finlandii i Polski - jest wyzwaniem, ale też dowodem zaufania ze strony CEV - powiedział prezes PZPS Jacek Kasprzyk, cytowany na stronie federacji.

Trzeci raz w Polsce

Polska po raz trzeci zorganizuje ME w siatkówce mężczyzn - po raz pierwszy w 2013 roku, razem z Danią, a także cztery lata później - wówczas samodzielnie.



Ostatnie mistrzostwa Europy odbyły się we wrześniu tego roku w czterech krajach - Francji, Belgii, Holandii oraz Słowenii. Biało-Czerwoni zajęli w nich trzecie miejsce. Tytuł wywalczyła Serbia, zwyciężając w finale ze Słowenią 3:1.