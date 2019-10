Japonia nie postawiła się Polakom. Kurek wrócił i był najskuteczniejszy

POLSKA - JAPONIA. TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL

Polacy dali lekcję siatkówki. Pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata Tylko w jednym... czytaj dalej » Polacy i Japończycy rozpoczęli zmagania w Pucharze Świata od zwycięstw. Trzecia drużyna dopiero co zakończonych mistrzostw Europy nie miała problemów z ograniem Tunezji (3:0). Z kolei Azjaci sprawili ogromną niespodziankę, zwyciężając z Włochami (3:0).

Japonia nie była ostatnio trudnym rywalem dla Biało-Czerwonych. Polska wygrała sześć poprzednich meczów. Natomiast ostatnią porażkę w Japonii poniosła dziesięć lat temu w Pucharze Wielkich Mistrzów. W czerwcu oba zespoły mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów. Polacy wygrali w Lipsku 3:1.

Kurek czekał rok

Wydarzeniem środowego meczu bez wątpienia był powrót do gry w kadrze Kurka, który w kwietniu przeszedł operację kręgosłupa i później długo się rehabilitował. Ostatnim meczem 31-letniego zawodnika w drużynie narodowej był ubiegłoroczny finał mistrzostw świata przeciwko Brazylii.

Kurek był w kadrze meczowej już na mecz z Tunezją, ale na parkiecie się nie pojawił. Z Japonią zagrał za to od początku i był najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole, choć z całą pewnością nie była to jego najwyższa forma.

Za Polakami drugi z 11 meczów. Trwa maraton w Pucharze Świata Dwa mecze Pucharu... czytaj dalej » Podopieczni Vitala Heynena mieli jeden wyraźny przestój w meczu. W trzecim secie nie potrafili znaleźć sposobu na Azjatów, którzy nagle wrócili do gry. Gospodarze niespodziewanie podnieśli się po solidnym laniu w drugiej partii, którą przegrali do 17.

Ruszył zespół, ruszył Kurek

Słabszy okres w grze Polaków widać było w statystykach Kurka, którego licznik punktów na długo utknął na dziesięciu. Kiedy w końcu ruszył w połowie czwartego seta, to i przewaga Biało-Czerwonych zaczęła rosnąć.

Kurek zdobył kolejne dla siebie trzy punkty po ataku, bloku i serwisie. Jednocześnie Polacy opanowali sytuację, prowadząc wysoko na przerwie technicznej 16:9.

Do końca seta Japonia, która zanotowała w tym meczu niezliczoną ilość błędów własnych, nie miała już nic do powiedzenia, a Polska odniosła drugie zwycięstwo w Pucharze Świata. Kurek skończył spotkanie z dorobkiem 15 punktów (osiem udanych ataków, do tego cztery bloki oraz trzy skuteczne serwisy).

W kolejnych meczach Biało-Czerwoni zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi (piątek), Argentyną (sobota) oraz z Włochami (niedziela).

Polska - Japonia 3:1 (25:23, 25:17, 19:25, 25:17)