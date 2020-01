Polskie siatkarki nie będą kalkulować. "W tym turnieju wszystko się może zdarzyć"

Niesamowite Polki wygrały z Holenderkami. Wyjazd do Tokio coraz bliżej Walczyły... czytaj dalej » Biało-Czerwone po dwóch zwycięstwach nad Bułgarią (3:1) i Holandią (3:1) są już w najlepszej czwórce imprezy, z której tylko zwycięzca uzyska przepustkę olimpijską. W piątek zagrają z Azerbejdżanem, który po dwóch porażkach stracił szansę na awans na igrzyska. Zdobycie jednego punktu, czyli wygranie dwóch setów, pozwoli im zająć pierwsze miejsce w grupie.

- Po pierwsze jesteśmy najbardziej zadowolone z tego, że awansowałyśmy do półfinału. Jesteśmy również zadowolone z naszej gry. W pierwszym meczu byłyśmy troszeczkę sparaliżowane. Nie potrafiłyśmy wykonywać niektórych elementów tak, jak wcześniej. Teraz wszystko funkcjonowało dużo lepiej i to jest bardzo ważne. Wygrana z gospodarzem - i to nie byle jakim - jest czymś bardzo fajnym - przyznała kapitan reprezentacji Polski Agnieszka Kąkolewska.



- Nie było łatwo. Holenderki mają bardzo wysoki zespół. Wiedziałyśmy mniej więcej, jak grają i miałyśmy je dobrze rozpracowane taktycznie, dlatego dużo nam to pomogło. Myślę, że nie tylko w ataku, ale również we wszystkich innych elementach idziemy do przodu, co bardzo cieszy - dodała.

Przed meczem z Holandią to rywalki Biało-Czerwonych były faworytkami. W spotkaniu z Azerbejdżanem role się odwrócą. Zwłaszcza po takim zwycięstwie.

- To tylko teoria. Holenderki były faworytkami, ale w tym turnieju wszystko się może zdarzyć. Musimy podejść do tego meczu skupione i nie możemy odpuszczać żadnemu przeciwnikowi - przestrzega Kąkolewska.

Smarzek-Godek mogła liczyć na koleżanki

Jedną z liderek kadry Jacka Nawrockiego jest także Malwina Smarzek-Godek. Atakująca uważa, że mecz z Holenderkami nie był najlepszym w jej wykonaniu, choć to ona zdobyła najwięcej punktów w polskim zespole - 22.

- Jestem bardzo zmęczona nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Tych emocji było bardzo dużo, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. To był bardzo ciężki mecz dla mnie. Miałam taki moment, wpadłam w taki dołek, że nawet myślałam, że trener powinien mnie zdjąć z boiska. On jednak tego nie zrobił. Bardzo chciałabym również podziękować mojemu zespołowi, który bardzo mi pomógł. W tych bardzo trudnych dla mnie momentach żadna zawodniczka nie dała mi odczuć, że coś jest nie tak. Sama z tego swojego "bagienka" bym nie wyszła - podkreśliła 23-latka.

Źródło: Gety Images Malwina Smarzek-Godek była jest jedną z liderek kadry

W piątek o godzinie 20:00 ostatnie starcie grupowe – z Azerkami. W momencie jego rozpoczęcia nasze zawodniczki będą wiedziały, z kim spotkają się w półfinale w przypadku zwycięstwa i porażki. Będą to Niemki lub triumfatorki meczu Turcja-Belgia.

- Myślę, że nie będziemy kalkulować. Jeżeli chcemy jechać na igrzyska, to nie ma znaczenia, z kim będziemy grały w półfinale. Koniec końców i tak trzeba będzie wygrać z tym najsilniejszym przeciwnikiem. Duże znaczenie ma to, że nie jesteśmy w Turcji. Gdybyśmy miały tam grać półfinał przeciwko Turczynkom, byłabym skłonna kalkulować. W obecnej sytuacji nie ma znaczenia czy zagramy z Turcją, czy Niemcami - powiedziała Smarzek-Godek.

Sztab medyczny wpłynie na decyzje personalne

Wciąż nie wiadomo, jaki skład zdecyduje się wystawić w piątek trener Jacek Nawrocki. Wiele będzie zależało od samopoczucia jego zawodniczek.

- Teoretycznie możemy wybrać sobie przeciwnika. Myślę, że takie balansowanie między rytmem meczowym, turniejowym, a dawaniem zawodniczkom wolnego, jest jeszcze przed nami. Musimy porozmawiać z zawodniczkami, zorientować się, jak się czują. Dużo do powiedzenia będzie miał również nasz sztab medyczny - podkreślił Nawrocki.