Polscy siatkarze z Leonem w składzie celująco zdali kolejny egzamin w Opolu

Mikroturniej w Opolskiem to kolejny etap przygotowań polskich siatkarzy do celu nadrzędnego na ten roku, czyli wywalczenia przepustki do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.

W Opolu selekcjoner Polaków miał za zadanie ostatecznie zrobić jeden zespół z dwóch, których droga do igrzysk prowadziła przez Final Six Ligi Narodów w Chicago (rezerwy) i zgrupowanie w Zakopanem (trzon kadry).

Leon zadebiutował. Polscy siatkarze gładko ograli Holendrów Reprezentacja... czytaj dalej » Dodatkową trudnością, która stała przed Heynenem, było wkomponowanie w zespół kompletnie nowej twarzy w polskiej kadrze, czyli naturalizowanego Kubańczyka Wilfredo Leona. I tu wszystko idzie zgodnie z planem.

Jeszcze więcej punktów

"Fifi", jak ochrzcili go koledzy z reprezentacji, czuje się coraz pewniej w polskiej drużynie. W niedzielę po jego akcjach kończyły się pierwsze dwa sety. W tym drugim przypadku zbita przez niego piłka poleciała z prędkością 129 km/godz. W sumie zdobył 10 punktów, jeszcze więcej niż dzień wcześniej.

W drugim meczu z Holendrami Heynen dał szansę Michałowi Kubiakowi i Arturowi Szalpukowi, co oznacza, że w weekend sprawdził całą szesnastkę, którą zabrał do Opola. Selekcjoner Biało-Czerwonych nie miał na co narzekać. Ostatnie dwa sety z Holendrami Polacy wygrali do 17.

W związku z tym, że poszło tak szybko, obie drużyny ponownie zgodziły się rozegrać dodatkowego seta pod publiczkę. W zespole Heynena zapanowało rozprężenie, co zaowocowało kilkoma niedokładnymi zagraniami – Leona nie było już na boisku. Holendrzy wygrali 25:18 – Polacy zachowali się gościnnie wobec rywali, którzy wcześniej nie mieli zbyt dużo do powiedzenia.

W niedzielę, tak jak w sobotę, Leon jeszcze nie zaśpiewał polskiego hymnu. Słowa zna, ale czeka na właściwy moment. Ten ma nadejść przy kolejnej okazji - w dniach 1-3 sierpnia polscy siatkarze rozegrają w Krakowie Memoriał Huberta Wagnera. Będzie to próba generalna przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Tokio 2020, które w Ergo Arenie czekają nas od 9 do 11 sierpnia.

Towarzyski mecz w Opolu:

Polska - Holandia 3:0 (27:25, 25:17, 25:17) i 18:25 w dodatkowym secie