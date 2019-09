Polacy zdemolowali Hiszpanię. Są w ćwierćfinale mistrzostw Europy

17.09.2019 | Polska - Czarnogóra 3:0 w mistrzostwach Europy siatkarzy. Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans do 1/8 finału.

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

Polska - Hiszpania: tak relacjonowaliśmy na żywo mecz w eurosport.pl.

Przed sobotnią rywalizacją z Hiszpanią, w dziewięciu poprzednich meczach we wszystkich rozgrywkach polscy siatkarze stracili tylko dwa sety, z czego jednego w mistrzostwach Europy. Należało się więc spodziewać kolejnego wyraźnego zwycięstwa nad niżej notowanym rywalem. Hiszpanie ostatni wielki sukces odnieśli 12 lat temu, kiedy wygrali mistrzostwa Starego Kontynentu, podczas gdy Biało-Czerwoni triumfowali w dwóch ostatnich światowych czempionatach.

Hala nie przeszkadzała

Biało-Czerowni poznali rywala w ćwierćfinale mistrzostw Europy Niemcy pokonali w... czytaj dalej » Polacy grali w sobotę w hali Omnisport w Apeldoorn pierwszy raz w turnieju. To ciekawy obiekt, będący jednocześnie kolarskim welodromem, ale odbywają się na nim różne imprezy. Niedawno np. przeprowadzono tam zmagania w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Holandii.

Selekcjoner reprezentacji Polski Vital Heynen zwracał po treningach uwagę na słabe oświetlenie, ale ta sytuacja nie przeszkodziła w zdemolowaniu Hiszpanii.

Bezlitosny Leon

Wilfredo Leon nie miał bowiem najmniejszych problemów z idealnym trafianiem z zagrywki. Przyjmujący reprezentacji Polski rozbijał hiszpański zespół piekielnie mocnymi serwisami. Rywale nie umieli poukładać swojej gry, by przeprowadzać składne akcje.

Idealnym przykładem była druga partia, kiedy po zagrywce Leona Polacy zdobyli w błyskawicznym tempie aż sześć punktów. Dla Hiszpanów była to bolesna lekcja. W pewnym momencie Biało-Czerwoni prowadzili już 16:8, a Hiszpanie do końca seta zdołali jeszcze ugrać ledwie pięć punktów, przegrywając do trzynastu.

Źródło: Newspix Polacy nie mieli litości dla rywali

Jak trening

Na trzeci set Hiszpanie wyszli kompletnie bez wiary, że mogą cokolwiek zdziałać. A nawet gdyby takową mieli, to drużyna Heynena nie pozostawiła złudzeń, stawiając na siatce mur nie do przejścia. Polacy nie popełniali błędów, dalej bawili się grą i awansowali pewnie, a co najważniejsze - nie stracili zbyt wiele sił. W rzeczywistości mecz ten wyglądał tak, jakby drużyna Heynena rozegrała solidny sparing, ale którego stawką był ćwierćfinał mistrzostw Europy.

W poniedziałek w tej samej hali Biało-Czerwoni zmierzą się o półfinał z Niemcami, którzy pokonali Holandię 3:1 (25:17, 25:22, 30:32, 25:23).