Pierwszy set i od razu wojna nerwów. Polacy prowadzą w meczu o brąz

1:2. Drzyzga do Leona, a ten ominął potrójny blok rywali.

23:23. Co za atak Ngapetha!

22:21. Była szansa na plus trzy, ale piłka po ataku Kubiaka, po taśmie wyszła na aut, szkoda.

19:19. I mamy remis! Kubiak do Leona! Świetny atak!

10:12. Świetna zagrywka Bieńka, ale to rywale zdobywają punkt.

4:9. Ngapeth czujny stojąc tyłem do siatki. Pierwszy czas dla Heynena.

Tym razem na trybunach we Francji dużo polskich kibiców. To ważne.

To sprzed kilkunastu minut. https://t.co/BJEDFiaytq

Polaków czeka dziś drugie z rzędu spotkanie ze współgospodarzem bieżącej edycji turnieju. Podczas półfinału w Lublanie żywiołowo reagująca i liczna publiczność niosła Słoweńców do zwycięstwa. Francuzi również są rozczarowani brakiem awansu do finału - w piątek ulegli Serbom 2:3.

Z pewnością nie takiego zakończenia mistrzostw Europy oczekiwali polscy siatkarze i kibice. Zawodnicy Vitala Heynena byli jednym z głównych faworytów całego turnieju i aż do półfinału utwierdzali swoich kibiców w tej opinii. W drodze do "czwórki" stracili zaledwie seta, co miało miejsce w meczu otwarcia. Mistrzów świata zatrzymali jednak Słoweńcy.