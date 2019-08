Leon zawodowiec. Na oczach ojca zawstydził francuską gwiazdę

Wielki mecz Polaków, Francja znokautowana. To olbrzymi krok w kierunku igrzysk Zadanie wykonane.... czytaj dalej » Kubańczyk zadebiutował w polskiej reprezentacji pod koniec lipca w towarzyskim spotkaniu z Holandią. Choć przyjmujący zagrał tylko w dwóch pierwszych setach, to zdobył 9 punktów.

– Mogłem nieco lepiej serwować – przyznał samokrytycznie. Tym meczem potwierdził, że należy do ścisłej światowej czołówki, a jeszcze lepsze występy odnotował w Memoriale Huberta Wagnera. Jednak to nadal nie był szczyt jego możliwości.

Pierwszy, wielki mecz

Prawdziwy test dla Leona miał przyjść w spotkaniach rozgrywanych w ramach turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich.

W piątkowym meczu z Tunezją Kubańczyk nie błyszczał – szwankowała zwłaszcza zagrywka i w efekcie zakończył spotkanie z sześcioma punktami na koncie. Inna sprawa, że podobnie jak reszta zespołu, siatkarz na co dzień występujący w Perugii grał na pół gwizdka.

Jednak już w sobotę, w najważniejszym meczu sezonu, spisał się znakomicie. Przeciwko uznawanej za głównego rywala Polaków do awansu Francji, Leon zagrał koncertowo – zdobył 17 punktów, zdecydowanie najwięcej w zespole. Nie tylko w swoim stylu bombardował momentami bezbronnych przeciwników, ale kilka razy popisał się również kiwką i świetnie blokował. Minus? Tylko jeden, ale mały – zdarzały mu się błędy w zagrywce.





Get out of his way! #9 Wilfredo Leon fires a rocket.

vs



LIVEhttps://t.co/RQp8h4Ny7A#Tokyo2020#volleyball#FIVBOQT@PolskaSiatkowka@FFvolleypic.twitter.com/z9MsccESWb — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 10 sierpnia 2019







Przyćmił rywala

Jednak to właśnie Leon był największą gwiazdą spotkania i całkowicie przyćmił Francuza Earvina N'Gapetha. Przyjmujący Rubina Kazań rozegrał słaby mecz, a w bezpośrednich starciach z Leonem również nie miał nic do powiedzenia, co było najlepiej widać w akcji z początku trzeciego seta, gdy po długiej wymianie reprezentant Polski ponownie zapunktował. Francuz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Niewiele później został zastąpiony przez Juliena Lynella.





Leon vs N’gapeth! Who had the last word?

vs



LIVEhttps://t.co/RQp8h4Ny7A#Tokyo2020#volleyball#FIVBOQT@PolskaSiatkowka@FFvolleypic.twitter.com/xRi4ZjtQqh — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 10 sierpnia 2019







Polacy w świetnym stylu wygrali z Francją (3:0) i do awansu na igrzyska w Tokio wystarczy im wygrany set w niedzielnym spotkaniu ze Słowenią. Wątpliwe, by z taką formą i świetnie grającym Leonem podopieczni Vitala Heynena nie wykorzystali szansy.

Ojciec oklaskiwał

Z trybun Leona dopingował Wilfredo senior, były trener zapasów, który u swoich dzieci od małego próbował zaszczepić miłość do sportu. Leon zaczynał od baseballa, ale wygrała siatkówka. Ojciec obecnie jednego z najlepszych zawodników na świecie zwracał uwagę głównie na jego technikę, a dopiero później na rozwój siłowy. Opłaciło się. To również dzięki niemu po dwóch latach karencji spowodowanej zmianą barw narodowych, Polacy dostali siatkarza z najwyższej półki.