Wspaniałe zachowanie Vitala Heynena. "Kto był zawodnikiem meczu? "To proste"

W piątek była pewna wygrana z Tunezją, w sobotę jeszcze lepszy mecz i efektowne zwycięstwo nad Francją. Biało-Czerwoni muszą jeszcze postawić kropkę nad "i" – wygrać jednego seta w niedzielnym spotkaniu ze Słowenią. Potem będą mogli świętować awans na przyszłoroczne igrzyska w Tokio.

- Wiedzieliśmy, że przed dzisiejszym meczem będzie nam towarzyszyła presja. Jednak nawet będąc pod presją moi zawodnicy poradzili sobie znakomicie. Natomiast to tylko jeden mecz i jeszcze się nie zakwalifikowaliśmy – powiedział.

Kluczem do sobotniego zwycięstwa była zdaniem Heynena defensywa.

- Naszym planem było zatrzymać ich atak, co zrobiliśmy. Jesteśmy jednym z najlepiej blokujących zespołów, co dziś ponownie udowodniliśmy. Francuzi mieli ogromne problemy, by przedrzeć się przez naszą defensywę – zauważył.

Poproszony o to, by wybrać MVP meczu z Francją, Heynen odpowiedział: - Najbardziej wartościowy zawodnik spotkania? To proste. Publiczność. To niesamowite miejsce. Co za wsparcie, co za ludzie. Sądzę, że publiczność jest ogromnym wsparciem dla naszego zespołu. To oni są najbardziej wartościowi.

Całkiem niezły plan

Wszystko wskazuje na to, że w niedzielę Polacy dopełnią dzieła i awansują na igrzyska.

- Od początku mówiłem, że mając takich zawodników, tak ciężko pracujących, trzeba wszystko odpowiednio zaplanować, by zrealizować nasz cel w weekend. Jak się okazuje, to chyba całkiem niezły plan – dodał Heynen, który wcale nie był pewny wygranej z Francją.

- Dopiero po ostatnim punkcie dla nas byłem pewny zwycięstwa. Widziałem, że Francuzi mieli problemy. Wiedzieliśmy, że im mocniej ich przyciśniemy, tym większe będą mieli kłopoty. Graliśmy dobrze i mądrze, cały czas wywieraliśmy presję i nie mogli złapać rytmu – zakończył.